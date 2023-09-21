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Праздник "Поющие под дождем" пройдет в 50 парках Подмосковья 23 сентября - РИА Новости, 21.09.2023
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Новости Подмосковья
 
13:17 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/prazdnik-1897752498.html
Праздник "Поющие под дождем" пройдет в 50 парках Подмосковья 23 сентября
Праздник "Поющие под дождем" пройдет в 50 парках Подмосковья 23 сентября - РИА Новости, 21.09.2023
Праздник "Поющие под дождем" пройдет в 50 парках Подмосковья 23 сентября
Около 50 парков Московской области подготовили культурно-развлекательную программу в рамках мероприятия "Поющие под дождем" на 23 сентября, сообщает... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:17
2023-09-21T13:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
маршруты - туризм
туризм
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Около 50 парков Московской области подготовили культурно-развлекательную программу в рамках мероприятия "Поющие под дождем" на 23 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В парке усадьбы Кривякино Воскресенска состоится концертная программа солистов творческого объединения "Орфей". В парке "Пегас" в Егорьевске можно будет посмотреть украшенные яркими подвесными зонтами аллеи. Кроме того, там пройдет массовый флешмоб с зонтами и демонстрация авторских зонтиков "Осенний аксессуар". В Дрезненском городском парке в Орехово-Зуеве желающие смогут сделать аквагрим, а также провести осеннюю фотосессию с профессионалом или самостоятельно сделать снимки в фотозоне "Краски осени". В Шатуре на территории парка "Крестов брод" пройдет конкурс фантазийных зонтов "Осенний джаз" и мастер-класс "Сокровища осени". Там же будет организована ярмарка "Золотые закрома". Как уточнили в пресс-службе, парк Вербилки в Талдоме подготовил творческую мастерскую "Кораблик", также там подведут итоги конкурса "Авторский осенний аксессуар". В Одинцове в парке "Захарово" гостей ждет концертная программа и лекция для детей "Почему листва желтеет и птицы улетают на юг". В парке "Запрудский" в Коломне состоится мастер-класс по изготовлению фресок из цветного песка "Осенние мотивы". Все мероприятия проходят при информационной поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья.
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московская область (подмосковье), маршруты - туризм, туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Маршруты - Туризм, Туризм

Праздник "Поющие под дождем" пройдет в 50 парках Подмосковья 23 сентября

© Фото : Минкульт МО/TelegramПраздник "Поющие под дождем" в парке Подмосковья
Праздник Поющие под дождем в парке Подмосковья - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : Минкульт МО/Telegram
Праздник "Поющие под дождем" в парке Подмосковья. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Около 50 парков Московской области подготовили культурно-развлекательную программу в рамках мероприятия "Поющие под дождем" на 23 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
В парке усадьбы Кривякино Воскресенска состоится концертная программа солистов творческого объединения "Орфей". В парке "Пегас" в Егорьевске можно будет посмотреть украшенные яркими подвесными зонтами аллеи. Кроме того, там пройдет массовый флешмоб с зонтами и демонстрация авторских зонтиков "Осенний аксессуар".
В Дрезненском городском парке в Орехово-Зуеве желающие смогут сделать аквагрим, а также провести осеннюю фотосессию с профессионалом или самостоятельно сделать снимки в фотозоне "Краски осени". В Шатуре на территории парка "Крестов брод" пройдет конкурс фантазийных зонтов "Осенний джаз" и мастер-класс "Сокровища осени". Там же будет организована ярмарка "Золотые закрома".
Как уточнили в пресс-службе, парк Вербилки в Талдоме подготовил творческую мастерскую "Кораблик", также там подведут итоги конкурса "Авторский осенний аксессуар". В Одинцове в парке "Захарово" гостей ждет концертная программа и лекция для детей "Почему листва желтеет и птицы улетают на юг".
В парке "Запрудский" в Коломне состоится мастер-класс по изготовлению фресок из цветного песка "Осенние мотивы". Все мероприятия проходят при информационной поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья.
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