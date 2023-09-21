https://ria.ru/20230921/polsha-1897745022.html

В Варшаве обвинили Киев в неприемлемых заявлениях и дипломатических жестах

В Варшаве обвинили Киев в неприемлемых заявлениях и дипломатических жестах - РИА Новости, 21.09.2023

В Варшаве обвинили Киев в неприемлемых заявлениях и дипломатических жестах

Киев допустил в отношении Варшавы серию абсолютно неприемлемых заявлений и жестов, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:30

2023-09-21T12:30

2023-09-21T12:31

евросоюз

матеуш моравецкий

украина

польша

тарас качка

в мире

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ВАРШАВА, 21 сен – РИА Новости. Киев допустил в отношении Варшавы серию абсолютно неприемлемых заявлений и жестов, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. "С украинской стороны появилась серия абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов", - приводит слова Мюллера агентство РАР. "Нет согласия Польши на необоснованные действия такого типа", - добавил пресс-секретарь правительства. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html

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евросоюз, матеуш моравецкий, украина, польша, тарас качка, в мире