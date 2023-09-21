https://ria.ru/20230921/peregovory-1897723833.html

На переговорах в Евлахе присутствуют российские миротворцы

На переговорах в Евлахе присутствуют российские миротворцы - РИА Новости, 21.09.2023

На переговорах в Евлахе присутствуют российские миротворцы

На переговорах по Карабаху в городе Евлах в Азербайджане присутствуют представители российского миротворческого контингента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:14

2023-09-21T11:14

2023-09-21T16:45

ситуация в нагорном карабахе

в мире

россия

азербайджан

нагорный карабах

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ЕВЛАХ (Азербайджан), 21 сен - РИА Новости. На переговорах по Карабаху в городе Евлах в Азербайджане присутствуют представители российского миротворческого контингента, передает корреспондент РИА Новости.В составе российской группы - несколько офицеров из российско-турецкого мониторингового центра для контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.Армян Карабаха представляют Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.Азербайджан представляют депутат парламента Рамин Мамедов, которого в марте президент Ильхам Алиев назначил ответственным за контакты с карабахскими армянами. Кроме того, в состав азербайджанской делегации входят Башир Гаджиев - заместитель спецпредставителя президента на освобожденных территориях, входящих в состав Карабахского экономического региона (за исключением Шушинского района), и сотрудник спецпредставительства президента Азербайджана Илькин Султанов.

https://ria.ru/20230921/mirotvortsy-1897691711.html

россия

азербайджан

нагорный карабах

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ситуация в нагорном карабахе, в мире, россия, азербайджан, нагорный карабах