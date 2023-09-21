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На переговорах в Евлахе присутствуют российские миротворцы - РИА Новости, 21.09.2023
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11:14 21.09.2023 (обновлено: 16:45 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/peregovory-1897723833.html
На переговорах в Евлахе присутствуют российские миротворцы
На переговорах в Евлахе присутствуют российские миротворцы - РИА Новости, 21.09.2023
На переговорах в Евлахе присутствуют российские миротворцы
На переговорах по Карабаху в городе Евлах в Азербайджане присутствуют представители российского миротворческого контингента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:14
2023-09-21T16:45
ситуация в нагорном карабахе
в мире
россия
азербайджан
нагорный карабах
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ЕВЛАХ (Азербайджан), 21 сен - РИА Новости. На переговорах по Карабаху в городе Евлах в Азербайджане присутствуют представители российского миротворческого контингента, передает корреспондент РИА Новости.В составе российской группы - несколько офицеров из российско-турецкого мониторингового центра для контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.Армян Карабаха представляют Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.Азербайджан представляют депутат парламента Рамин Мамедов, которого в марте президент Ильхам Алиев назначил ответственным за контакты с карабахскими армянами. Кроме того, в состав азербайджанской делегации входят Башир Гаджиев - заместитель спецпредставителя президента на освобожденных территориях, входящих в состав Карабахского экономического региона (за исключением Шушинского района), и сотрудник спецпредставительства президента Азербайджана Илькин Султанов.
https://ria.ru/20230921/mirotvortsy-1897691711.html
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ситуация в нагорном карабахе, в мире, россия, азербайджан, нагорный карабах
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Россия, Азербайджан, Нагорный Карабах
На переговорах в Евлахе присутствуют российские миротворцы

На переговорах по Карабаху в Евлахе присутствуют представители миротворцев РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКолонна автомобиле у здания администрации в городе Евлах во время встречи представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. 21 сентября 2023
Колонна автомобиле у здания администрации в городе Евлах во время встречи представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. 21 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Колонна автомобиле у здания администрации в городе Евлах во время встречи представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. 21 сентября 2023
Читать ria.ru в
ЕВЛАХ (Азербайджан), 21 сен - РИА Новости. На переговорах по Карабаху в городе Евлах в Азербайджане присутствуют представители российского миротворческого контингента, передает корреспондент РИА Новости.
В составе российской группы - несколько офицеров из российско-турецкого мониторингового центра для контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Армян Карабаха представляют Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.
Азербайджан представляют депутат парламента Рамин Мамедов, которого в марте президент Ильхам Алиев назначил ответственным за контакты с карабахскими армянами. Кроме того, в состав азербайджанской делегации входят Башир Гаджиев - заместитель спецпредставителя президента на освобожденных территориях, входящих в состав Карабахского экономического региона (за исключением Шушинского района), и сотрудник спецпредставительства президента Азербайджана Илькин Султанов.
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