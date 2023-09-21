https://ria.ru/20230921/pentagon-1897889265.html

Пентагон заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось

Пентагон заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось - РИА Новости, 21.09.2023

Пентагон заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось

Украинские летчики приступили к переобучению на американские истребители F-16 в Дании и вскоре начнут прибывать на подготовку в США, сообщил официальный... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T21:01

2023-09-21T21:01

2023-09-21T21:19

в мире

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министерство обороны сша

f-16

патрик райдер

европа

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Украинские летчики приступили к переобучению на американские истребители F-16 в Дании и вскоре начнут прибывать на подготовку в США, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Насколько я знаю, тренировки в Дании уже начались. Что касается подготовки здесь, в США, мы ожидаем, что украинские пилоты и техники вскоре приедут на первичные курсы английского языка, после чего начнется летная подготовка", - сказал он на брифинге для СМИ.США разрешили странам Европы готовить украинцев к пилотированию и обслуживанию F-16 и позднее согласились сами участвовать в образовательном процессе.

https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html

дания

сша

европа

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в мире, дания, сша, министерство обороны сша, f-16, патрик райдер, европа