https://ria.ru/20230921/pentagon-1897889265.html
Пентагон заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось
Пентагон заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось - РИА Новости, 21.09.2023
Пентагон заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось
Украинские летчики приступили к переобучению на американские истребители F-16 в Дании и вскоре начнут прибывать на подготовку в США, сообщил официальный... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T21:01
2023-09-21T21:01
2023-09-21T21:19
в мире
дания
сша
министерство обороны сша
f-16
патрик райдер
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873481073_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95cd98796552775f7df0856b65cd8010.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Украинские летчики приступили к переобучению на американские истребители F-16 в Дании и вскоре начнут прибывать на подготовку в США, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Насколько я знаю, тренировки в Дании уже начались. Что касается подготовки здесь, в США, мы ожидаем, что украинские пилоты и техники вскоре приедут на первичные курсы английского языка, после чего начнется летная подготовка", - сказал он на брифинге для СМИ.США разрешили странам Европы готовить украинцев к пилотированию и обслуживанию F-16 и позднее согласились сами участвовать в образовательном процессе.
https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html
дания
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873481073_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_45b793e6c35ad101e58c66093949bf36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, сша, министерство обороны сша, f-16, патрик райдер, европа
В мире, Дания, США, Министерство обороны США, F-16, Патрик Райдер, Европа
Пентагон заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось
Пентагон: обучение украинских военных пилотированию F-16 в Дании уже началось