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Пентагон заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось - РИА Новости, 21.09.2023
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21:01 21.09.2023 (обновлено: 21:19 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/pentagon-1897889265.html
Пентагон заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось
Пентагон заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось - РИА Новости, 21.09.2023
Пентагон заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось
Украинские летчики приступили к переобучению на американские истребители F-16 в Дании и вскоре начнут прибывать на подготовку в США, сообщил официальный... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T21:01
2023-09-21T21:19
в мире
дания
сша
министерство обороны сша
f-16
патрик райдер
европа
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Украинские летчики приступили к переобучению на американские истребители F-16 в Дании и вскоре начнут прибывать на подготовку в США, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Насколько я знаю, тренировки в Дании уже начались. Что касается подготовки здесь, в США, мы ожидаем, что украинские пилоты и техники вскоре приедут на первичные курсы английского языка, после чего начнется летная подготовка", - сказал он на брифинге для СМИ.США разрешили странам Европы готовить украинцев к пилотированию и обслуживанию F-16 и позднее согласились сами участвовать в образовательном процессе.
https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html
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в мире, дания, сша, министерство обороны сша, f-16, патрик райдер, европа
В мире, Дания, США, Министерство обороны США, F-16, Патрик Райдер, Европа
Пентагон заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось

Пентагон: обучение украинских военных пилотированию F-16 в Дании уже началось

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Украинские летчики приступили к переобучению на американские истребители F-16 в Дании и вскоре начнут прибывать на подготовку в США, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Насколько я знаю, тренировки в Дании уже начались. Что касается подготовки здесь, в США, мы ожидаем, что украинские пилоты и техники вскоре приедут на первичные курсы английского языка, после чего начнется летная подготовка", - сказал он на брифинге для СМИ.
США разрешили странам Европы готовить украинцев к пилотированию и обслуживанию F-16 и позднее согласились сами участвовать в образовательном процессе.
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В миреДанияСШАМинистерство обороны СШАF-16Патрик РайдерЕвропа
 
 
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