Пашинян заверил соратников, что не намерен подавать в отставку, пишут СМИ
"Грапарак": Пашинян заверил соратников, что не собирается в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил соратникам, что ни при каких обстоятельствах не намерен подавать в отставку, пишет газета "Грапарак" со ссылкой на собственные источники.
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"Когда тысячи граждан протестовали на площади Республики, требуя отставки Пашиняна, Никол Пашинян собрал узкий круг представителей партии "Гражданский договор" <...> Он косвенно дал понять своей команде, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой", — говорится в статье.
Вероятно, поэтому полиция применила против протестующих грубую силу и светошумовые гранаты, делает вывод издание.
Девятнадцатого сентября Азербайджан заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку утверждали, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт договорились о прекращении огня. Среди условий перемирия значатся разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
На этом фоне у здания правительства в центре Еревана проходили антиправительственные митинги. Их участники обвиняли Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану и призывали к отставке премьера, а затем попытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейское оцепление. В ответ силовики применили светошумовые гранаты.