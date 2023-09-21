https://ria.ru/20230921/pashinyan-1897707043.html

Пашинян заверил соратников, что не намерен подавать в отставку, пишут СМИ

Пашинян заверил соратников, что не намерен подавать в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2023

Пашинян заверил соратников, что не намерен подавать в отставку, пишут СМИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил соратникам, что ни при каких обстоятельствах не намерен подавать в отставку, пишет газета "Грапарак" со ссылкой на... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T09:43

2023-09-21T09:43

2023-09-21T11:56

в мире

армения

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

азербайджан

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ЕРЕВАН, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил соратникам, что ни при каких обстоятельствах не намерен подавать в отставку, пишет газета "Грапарак" со ссылкой на собственные источники."Когда тысячи граждан протестовали на площади Республики, требуя отставки Пашиняна, Никол Пашинян собрал узкий круг представителей партии "Гражданский договор" <...> Он косвенно дал понять своей команде, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой", — говорится в статье.Вероятно, поэтому полиция применила против протестующих грубую силу и светошумовые гранаты, делает вывод издание.Девятнадцатого сентября Азербайджан заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку утверждали, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт договорились о прекращении огня. Среди условий перемирия значатся разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.На этом фоне у здания правительства в центре Еревана проходили антиправительственные митинги. Их участники обвиняли Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану и призывали к отставке премьера, а затем попытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейское оцепление. В ответ силовики применили светошумовые гранаты.

https://ria.ru/20230921/simonyan-1897693755.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897651922.html

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в мире, армения, ситуация в нагорном карабахе, никол пашинян, азербайджан