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Пашинян заверил соратников, что не намерен подавать в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2023
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09:43 21.09.2023 (обновлено: 11:56 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/pashinyan-1897707043.html
Пашинян заверил соратников, что не намерен подавать в отставку, пишут СМИ
Пашинян заверил соратников, что не намерен подавать в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2023
Пашинян заверил соратников, что не намерен подавать в отставку, пишут СМИ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил соратникам, что ни при каких обстоятельствах не намерен подавать в отставку, пишет газета "Грапарак" со ссылкой на... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T09:43
2023-09-21T11:56
в мире
армения
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
азербайджан
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ЕРЕВАН, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил соратникам, что ни при каких обстоятельствах не намерен подавать в отставку, пишет газета "Грапарак" со ссылкой на собственные источники.&quot;Когда тысячи граждан протестовали на площади Республики, требуя отставки Пашиняна, Никол Пашинян собрал узкий круг представителей партии &quot;Гражданский договор&quot; &lt;...&gt; Он косвенно дал понять своей команде, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой&quot;, — говорится в статье.Вероятно, поэтому полиция применила против протестующих грубую силу и светошумовые гранаты, делает вывод издание.Девятнадцатого сентября Азербайджан заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку утверждали, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт договорились о прекращении огня. Среди условий перемирия значатся разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.На этом фоне у здания правительства в центре Еревана проходили антиправительственные митинги. Их участники обвиняли Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану и призывали к отставке премьера, а затем попытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейское оцепление. В ответ силовики применили светошумовые гранаты.
https://ria.ru/20230921/simonyan-1897693755.html
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897651922.html
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в мире, армения, ситуация в нагорном карабахе, никол пашинян, азербайджан
В мире, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, Никол Пашинян, Азербайджан
Пашинян заверил соратников, что не намерен подавать в отставку, пишут СМИ

"Грапарак": Пашинян заверил соратников, что не собирается в отставку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил соратникам, что ни при каких обстоятельствах не намерен подавать в отставку, пишет газета "Грапарак" со ссылкой на собственные источники.
«

"Когда тысячи граждан протестовали на площади Республики, требуя отставки Пашиняна, Никол Пашинян собрал узкий круг представителей партии "Гражданский договор" <...> Он косвенно дал понять своей команде, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой", — говорится в статье.

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Вероятно, поэтому полиция применила против протестующих грубую силу и светошумовые гранаты, делает вывод издание.
Девятнадцатого сентября Азербайджан заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку утверждали, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт договорились о прекращении огня. Среди условий перемирия значатся разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
На этом фоне у здания правительства в центре Еревана проходили антиправительственные митинги. Их участники обвиняли Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану и призывали к отставке премьера, а затем попытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейское оцепление. В ответ силовики применили светошумовые гранаты.
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В миреАрменияСитуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянАзербайджан
 
 
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