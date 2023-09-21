https://ria.ru/20230921/papa-1897819061.html
Папа римский обсудит с Макроном необходимость переговоров по Украине
Папа римский обсудит с Макроном необходимость переговоров по Украине - РИА Новости, 21.09.2023
Папа римский обсудит с Макроном необходимость переговоров по Украине
Папа римский Франциск посетит Марсель и обсудит там с президентом Франции Эммануэлем Макроном необходимость проведения мирных переговоров по Украине, рассказал... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:29
2023-09-21T16:29
2023-09-21T16:57
религия
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эммануэль макрон
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Папа римский Франциск посетит Марсель и обсудит там с президентом Франции Эммануэлем Макроном необходимость проведения мирных переговоров по Украине, рассказал РИА Новости поддерживающий общение с понтификом глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. "Завтра папа летит в Марсель, встречается там с Макроном. Одна из главных целей общения - он будет склонять Макрона к необходимости начать мирные переговоры на Украине", - сказал он. По словам Севастьянова, папа Франциск в разговоре с президентом Франции подчеркнет, что конфликт на Украине невозможно закончить на поле боя, он может быть завершен только за столом переговоров. "Макрон, имея большое влияние на Украину, может поспособствовать началу переговоров. Это основная тема будет разговора папы с Макроном", - добавил Севастьянов. Папа, отметил он, не видит пользы для Франции в конфликте и считает, что эта страна также должна быть заинтересована в том, чтобы прекратить его как можно быстрее за столом переговоров. "Он (папа Франциск - ред.) будет обсуждать алгоритм решения этой проблемы", - добавил глава ВСС. Москва не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле ранее указывали, что сейчас отсутствуют предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло, а достижение целей спецоперации - абсолютный приоритет для России.
https://ria.ru/20230920/papa-1897476976.html
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Религия, В мире, Украина, Франция, Марсель, Эммануэль Макрон, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский
Папа римский обсудит с Макроном необходимость переговоров по Украине
ВСС: папа римский обсудит с Макроном необходимость переговоров по Украине
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Папа римский Франциск посетит Марсель и обсудит там с президентом Франции Эммануэлем Макроном необходимость проведения мирных переговоров по Украине, рассказал РИА Новости поддерживающий общение с понтификом глава Всемирного союза староверов (ВСС
) Леонид Севастьянов.
"Завтра папа летит в Марсель, встречается там с Макроном. Одна из главных целей общения - он будет склонять Макрона к необходимости начать мирные переговоры на Украине", - сказал он.
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По словам Севастьянова, папа Франциск в разговоре с президентом Франции подчеркнет, что конфликт на Украине невозможно закончить на поле боя, он может быть завершен только за столом переговоров.
"Макрон, имея большое влияние на Украину, может поспособствовать началу переговоров. Это основная тема будет разговора папы с Макроном", - добавил Севастьянов.
Папа, отметил он, не видит пользы для Франции в конфликте и считает, что эта страна также должна быть заинтересована в том, чтобы прекратить его как можно быстрее за столом переговоров. "Он (папа Франциск - ред.) будет обсуждать алгоритм решения этой проблемы", - добавил глава ВСС.
Москва
не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле ранее указывали, что сейчас отсутствуют предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло, а достижение целей спецоперации - абсолютный приоритет для России
.
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