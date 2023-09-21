https://ria.ru/20230921/oon-1897910506.html

Лавров проводит встречу с главой МИД Мали в ООН

Лавров проводит встречу с главой МИД Мали в ООН - РИА Новости, 21.09.2023

Лавров проводит встречу с главой МИД Мали в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в ООН встречу с главой МИД Мали Абдулаем Диопом. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T23:57

2023-09-21T23:57

2023-09-21T23:57

россия

в мире

мали

куба

сергей лавров

абдулай диоп

совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)

оон

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ООН, 21 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в ООН встречу с главой МИД Мали Абдулаем Диопом. "Хорошо, что у нас есть возможность провести встречу. И не просто встречу, а дискуссию, и принимая решения, которые работают", – сказал Лавров на встрече с Диопом. Ранее в четверг Лавров провел переговоры с главами МИД Кубы, Египта, Таиланда и принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

https://ria.ru/20230905/nebenzya-1894394364.html

россия

мали

куба

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россия, в мире, мали, куба, сергей лавров, абдулай диоп, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда), оон