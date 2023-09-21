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Лавров проводит встречу с главой МИД Мали в ООН - РИА Новости, 21.09.2023
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23:57 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/oon-1897910506.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Мали в ООН
Лавров проводит встречу с главой МИД Мали в ООН - РИА Новости, 21.09.2023
Лавров проводит встречу с главой МИД Мали в ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в ООН встречу с главой МИД Мали Абдулаем Диопом. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T23:57
2023-09-21T23:57
россия
в мире
мали
куба
сергей лавров
абдулай диоп
совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)
оон
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в ООН встречу с главой МИД Мали Абдулаем Диопом. "Хорошо, что у нас есть возможность провести встречу. И не просто встречу, а дискуссию, и принимая решения, которые работают", – сказал Лавров на встрече с Диопом. Ранее в четверг Лавров провел переговоры с главами МИД Кубы, Египта, Таиланда и принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
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россия, в мире, мали, куба, сергей лавров, абдулай диоп, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда), оон
Россия, В мире, Мали, Куба, Сергей Лавров, Абдулай Диоп, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), ООН
Лавров проводит встречу с главой МИД Мали в ООН

Лавров проводит встречу с главой МИД Мали в ООН

© AP Photo / Frank Franklin IIООН
ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
ООН. Архивное фото
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в ООН встречу с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.
"Хорошо, что у нас есть возможность провести встречу. И не просто встречу, а дискуссию, и принимая решения, которые работают", – сказал Лавров на встрече с Диопом.
Ранее в четверг Лавров провел переговоры с главами МИД Кубы, Египта, Таиланда и принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
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РоссияВ миреМалиКубаСергей ЛавровАбдулай ДиопСовещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)ООН
 
 
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