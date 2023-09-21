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Постпред Азербайджана рассказал о посыле Баку на заседании Совбеза ООН
Постпред Азербайджана рассказал о посыле Баку на заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 21.09.2023
Постпред Азербайджана рассказал о посыле Баку на заседании Совбеза ООН
Азербайджан на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Карабахе будет говорить о мире, заявил РИА Новости постпред Баку при всемирной... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:10
2023-09-21T16:10
2023-09-21T16:28
в мире
азербайджан
баку
оон
ереван
совет безопасности оон
ситуация в нагорном карабахе
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Азербайджан на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Карабахе будет говорить о мире, заявил РИА Новости постпред Баку при всемирной организации Яшар Алиев."Мир", - сказал азербайджанский постпред, отвечая на вопрос о том, каким будет посыл его страны на предстоящем заседании.Заседание намечено на 15.00 по местному времени (22.00 мск).Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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В мире, Азербайджан, Баку, ООН, Ереван, Совет Безопасности ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе
Постпред Азербайджана рассказал о посыле Баку на заседании Совбеза ООН
Постпред Азербайджана рассказал о посыле Баку на заседании Совбеза ООН