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Постпред Азербайджана рассказал о посыле Баку на заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 21.09.2023
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16:10 21.09.2023 (обновлено: 16:28 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/oon-1897814018.html
Постпред Азербайджана рассказал о посыле Баку на заседании Совбеза ООН
Постпред Азербайджана рассказал о посыле Баку на заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 21.09.2023
Постпред Азербайджана рассказал о посыле Баку на заседании Совбеза ООН
Азербайджан на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Карабахе будет говорить о мире, заявил РИА Новости постпред Баку при всемирной... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:10
2023-09-21T16:28
в мире
азербайджан
баку
оон
ереван
совет безопасности оон
ситуация в нагорном карабахе
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Азербайджан на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Карабахе будет говорить о мире, заявил РИА Новости постпред Баку при всемирной организации Яшар Алиев."Мир", - сказал азербайджанский постпред, отвечая на вопрос о том, каким будет посыл его страны на предстоящем заседании.Заседание намечено на 15.00 по местному времени (22.00 мск).Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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в мире, азербайджан, баку, оон, ереван, совет безопасности оон, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Баку, ООН, Ереван, Совет Безопасности ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе
Постпред Азербайджана рассказал о посыле Баку на заседании Совбеза ООН

Постпред Азербайджана рассказал о посыле Баку на заседании Совбеза ООН

© AP Photo / Frank Franklin IIООН
ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
ООН. Архивное фото
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Азербайджан на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Карабахе будет говорить о мире, заявил РИА Новости постпред Баку при всемирной организации Яшар Алиев.
"Мир", - сказал азербайджанский постпред, отвечая на вопрос о том, каким будет посыл его страны на предстоящем заседании.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
Заседание намечено на 15.00 по местному времени (22.00 мск).
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Кадр видео ударов по армянским позициям - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
Вчера, 08:00
 
В миреАзербайджанБакуООНЕреванСовет Безопасности ООНСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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