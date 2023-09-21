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При обстрелах Донецка и Макеевки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:40 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/obstrel-1897876376.html
При обстрелах Донецка и Макеевки пострадали два мирных жителя
При обстрелах Донецка и Макеевки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 21.09.2023
При обстрелах Донецка и Макеевки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка и Макеевки, сообщили в четверг в представительстве ДНР... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:40
2023-09-21T19:40
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
петровский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка и Макеевки, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 сентября по состоянию на 18.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Донецк (Петровский район), по улице Рационализаторов на остановке общественного транспорта тяжело ранена женщина 1975 года рождения; населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), по улице Трускавецкой, 29 ранен мужчина 1984 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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донецк, макеевка, петровский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Петровский район, СЦКК, Происшествия
При обстрелах Донецка и Макеевки пострадали два мирных жителя

При обстрелах Донецка и Макеевки ВСУ пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка и Макеевки, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 сентября по состоянию на 18.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Донецк (Петровский район), по улице Рационализаторов на остановке общественного транспорта тяжело ранена женщина 1975 года рождения; населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), по улице Трускавецкой, 29 ранен мужчина 1984 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаПетровский районСЦККПроисшествия
 
 
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