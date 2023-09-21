https://ria.ru/20230921/obstrel-1897876376.html

При обстрелах Донецка и Макеевки пострадали два мирных жителя

При обстрелах Донецка и Макеевки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 21.09.2023

При обстрелах Донецка и Макеевки пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка и Макеевки, сообщили в четверг в представительстве ДНР... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T19:40

2023-09-21T19:40

2023-09-21T19:40

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

петровский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка и Макеевки, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 сентября по состоянию на 18.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Донецк (Петровский район), по улице Рационализаторов на остановке общественного транспорта тяжело ранена женщина 1975 года рождения; населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), по улице Трускавецкой, 29 ранен мужчина 1984 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

донецк

макеевка

петровский район

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донецк, макеевка, петровский район, сцкк, происшествия