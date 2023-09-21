https://ria.ru/20230921/obstrel-1897763349.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 21.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 17 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка и Макеевке, сообщило в... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:39

2023-09-21T13:39

2023-09-21T13:39

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

петровский район

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 12.35 по 12.50 выпустили в общей сложности еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Петровскому районам Донецка и Макеевке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230911/obstrel-1895584811.html

донецк

макеевка

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, петровский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика