Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:50 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/obstrel-1897716585.html
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии - РИА Новости, 21.09.2023
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии
Украинские войска нанесли ночью серию артиллерийских ударов по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области, выпустив 37 снарядов, сообщил... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:50
2023-09-21T10:50
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873515697_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_b84115124094f85f6e6ddf8107ea83e6.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли ночью серию артиллерийских ударов по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области, выпустив 37 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Саги, Казачьи Лагери, Алешки, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днём украинские войска обстреляли населенные пункты Днепряны, Песчановке, Алёшки, Крынки, Казачьи Лагери и Саги. По ним прилетело в общей сложности 57 снарядов.
https://ria.ru/20230919/obstrel-1897244900.html
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873515697_0:0:964:722_1920x0_80_0_0_2a43e113723028df4cc7d68793d447f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии

ВСУ ночью выпустили 37 снарядов по городам и селам Херсонской области

© РИА Новости / Михаил КевхиевОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Кевхиев
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли ночью серию артиллерийских ударов по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области, выпустив 37 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
«
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Саги, Казачьи Лагери, Алешки, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, накануне днём украинские войска обстреляли населенные пункты Днепряны, Песчановке, Алёшки, Крынки, Казачьи Лагери и Саги. По ним прилетело в общей сложности 57 снарядов.
Последствия обстрела поселка Каиры Херсонской области. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
При обстрелах Херсонской области ВСУ в сентябре погибли четыре человека
19 сентября, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала