Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет, пишут СМИ
NYT: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе со Второй мировой
© AP Photo / LibkosВСУ
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украина во время контрнаступления, отметившегося "мясными" штурмами, несмотря на наличие современных западных танков и техники, столкнулась с обороной, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны, сообщает американская газета New York Times.
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"Когда Украина начала наступление, то, даже имея свежие поставки современных западных танков и техники, она столкнулась с подготовленной обороной, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны", - пишет издание.
По данным издания, ход контрнаступления Украины остается неясным.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.