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Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:26 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/oborona-1897680804.html
Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет, пишут СМИ
Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2023
Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет, пишут СМИ
Украина во время контрнаступления, отметившегося "мясными" штурмами, несмотря на наличие современных западных танков и техники, столкнулась с обороной, подобной РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T00:26
2023-09-21T00:26
специальная военная операция на украине
украина
европа
киев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украина во время контрнаступления, отметившегося "мясными" штурмами, несмотря на наличие современных западных танков и техники, столкнулась с обороной, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны, сообщает американская газета New York Times. "Когда Украина начала наступление, то, даже имея свежие поставки современных западных танков и техники, она столкнулась с подготовленной обороной, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны", - пишет издание. По данным издания, ход контрнаступления Украины остается неясным. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897670073.html
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украина, европа, киев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет, пишут СМИ

NYT: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе со Второй мировой

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украина во время контрнаступления, отметившегося "мясными" штурмами, несмотря на наличие современных западных танков и техники, столкнулась с обороной, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны, сообщает американская газета New York Times.
«
"Когда Украина начала наступление, то, даже имея свежие поставки современных западных танков и техники, она столкнулась с подготовленной обороной, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны", - пишет издание.
По данным издания, ход контрнаступления Украины остается неясным.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаКиевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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