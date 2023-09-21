https://ria.ru/20230921/nauka-1897705860.html

Самарские ученые помогут отечественной авиации перейти на экотопливо

Самарские ученые помогут отечественной авиации перейти на экотопливо - РИА Новости, 21.09.2023

Самарские ученые помогут отечественной авиации перейти на экотопливо

Разработанный самарскими учеными специальный программный комплекс поможет отечественной авиации перейти на экологически чистые виды топлива, сообщает... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T09:42

2023-09-21T09:42

2023-09-21T13:15

наука

наука

университетская наука

самарский университет

международная организация гражданской авиации

томский политехнический университет

центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам)

экология

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САМАРА, 21 сен – РИА Новости. Разработанный самарскими учеными специальный программный комплекс поможет отечественной авиации перейти на экологически чистые виды топлива, сообщает пресс-служба Самарского университета. "Мы берем какой-либо существующий на отечественном рынке самолет и с помощью этой программы смотрим, как при использовании определенного биотоплива изменятся его характеристики, например, скорость и продолжительность полета, взлетно-посадочный цикл, вредные выбросы в атмосферу. Если ввести необходимые актуальные данные, программа сможет показать и экономическую целесообразность использования биотоплива на данном самолете. Конечно, сейчас биотопливо еще достаточно дорогое, но с каждым годом его производство дешевеет, и мировая тенденция такова, что экологически чистое топливо в авиации будет постепенно вытеснять традиционный керосин", – цитирует пресс-служба директора Инжинирингового центра Ивана Зубрилина.По словам ученого, в 2027 году Международная организация гражданской авиации (ИКАО) в рамках программы CORSIA введет ряд обязательных мер для стимулирования использования углеродно-нейтральных топлив. Авиакомпании должны будут выплачивать специальные компенсационные выплаты за перелеты без использования экологически чистых топлив. По данным из открытых источников, для российских авиакомпаний объем этих платежей может составить в 2027 году порядка 1,5-2 миллиардов евро. Разработка программного комплекса ведется учеными на основе созданной ранее в университете автоматизированной системы "АСТРА", предназначенной для концептуального проектирования газотурбинных двигателей. "На первом этапе разработки программы в качестве перспективных компонентов рассматриваются топлива из биосырья. Завершить первый этап разработки программы мы планируем в 2024 году. В дальнейшей перспективе планируется включить в базу программного комплекса синтетические топлива, топлива из вторичного сырья, а также авиационное сконденсированное топливо (АСКТ)", – сказал Зубрилин. По информации вуза, ученые работают в тесной кооперации с другими научно-исследовательскими организациями, такими как Томский политехнический университет, лаборатория Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, Центральный институт авиационного моторостроения, Пермский политехнический университет.

https://ria.ru/20230919/nauka-1897012804.html

https://ria.ru/20230817/nauka-1890541976.html

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наука, университетская наука, самарский университет, международная организация гражданской авиации, томский политехнический университет, центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам), экология, авиация, россия, общество, навигатор абитуриента