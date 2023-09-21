https://ria.ru/20230921/nato-1897870386.html

НАТО не станет глобальным альянсом, утверждает Столтенберг

НАТО не станет глобальным альянсом, утверждает Столтенберг - РИА Новости, 21.09.2023

НАТО не станет глобальным альянсом, утверждает Столтенберг

НАТО останется региональным альянсом и не собирается превращаться в глобальную оборонную организацию, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T19:07

2023-09-21T19:07

2023-09-21T19:07

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. НАТО останется региональным альянсом и не собирается превращаться в глобальную оборонную организацию, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. "НАТО останется региональным альянсом, альянсом между Северной Америкой и Европой, если будет какое-то расширение, это будут европейские страны. НАТО не станет глобальной организацией по коллективной обороне", - сказал он на форуме, прошедшем в четверг в Нью-Йорке. При этом он указал на важность сотрудничества НАТО со странами Индо-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею. Журналисты также спросили Столтенберга, планирует ли альянс партнерство с Тайванем, в ответ генсек указал, что "вопрос об официальном партнерстве Тайваня с НАТО не стоит на повестке". В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

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россия, европа, тайвань, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато