Рейтинг@Mail.ru
НАТО не станет глобальным альянсом, утверждает Столтенберг - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/nato-1897870386.html
НАТО не станет глобальным альянсом, утверждает Столтенберг
НАТО не станет глобальным альянсом, утверждает Столтенберг - РИА Новости, 21.09.2023
НАТО не станет глобальным альянсом, утверждает Столтенберг
НАТО останется региональным альянсом и не собирается превращаться в глобальную оборонную организацию, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:07
2023-09-21T19:07
россия
европа
тайвань
йенс столтенберг
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_0fb8047152c09be6230a35e5086cfefb.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. НАТО останется региональным альянсом и не собирается превращаться в глобальную оборонную организацию, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. "НАТО останется региональным альянсом, альянсом между Северной Америкой и Европой, если будет какое-то расширение, это будут европейские страны. НАТО не станет глобальной организацией по коллективной обороне", - сказал он на форуме, прошедшем в четверг в Нью-Йорке. При этом он указал на важность сотрудничества НАТО со странами Индо-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею. Журналисты также спросили Столтенберга, планирует ли альянс партнерство с Тайванем, в ответ генсек указал, что "вопрос об официальном партнерстве Тайваня с НАТО не стоит на повестке". В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html
россия
европа
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_e51111f1e1028affd588a3eb21a124d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, тайвань, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато
Россия, Европа, Тайвань, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, НАТО
НАТО не станет глобальным альянсом, утверждает Столтенберг

Столтенберг: НАТО останется региональным альянсом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. НАТО останется региональным альянсом и не собирается превращаться в глобальную оборонную организацию, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"НАТО останется региональным альянсом, альянсом между Северной Америкой и Европой, если будет какое-то расширение, это будут европейские страны. НАТО не станет глобальной организацией по коллективной обороне", - сказал он на форуме, прошедшем в четверг в Нью-Йорке.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
"Райский сад" достанется нелегалам
18 сентября, 08:00
При этом он указал на важность сотрудничества НАТО со странами Индо-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею.
Журналисты также спросили Столтенберга, планирует ли альянс партнерство с Тайванем, в ответ генсек указал, что "вопрос об официальном партнерстве Тайваня с НАТО не стоит на повестке".
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Женщина проходит мимо флагов ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Это незаконно: Евросоюз в панике от сближения России и Северной Кореи
15 сентября, 08:00
 
РоссияЕвропаТайваньЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала