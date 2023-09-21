https://ria.ru/20230921/nato-1897849068.html

В НАТО заявили о невозможности вступления Украины в альянс

В НАТО заявили о невозможности вступления Украины в альянс - РИА Новости, 21.09.2023

В НАТО заявили о невозможности вступления Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность приглашения Украины в НАТО в период активных боевых действий. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:40

2023-09-21T17:40

2023-09-21T17:40

украина

в мире

россия

сша

сергей лавров

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность приглашения Украины в НАТО в период активных боевых действий. "Очевидно, что активная война делает невозможным пригласить их сегодня или завтра", - сказал он на мероприятии в США, где он принимает участие в работе Генассамблеи ООН. При этом, по его словам, "Украина сейчас близка к НАТО как никогда". "Украина очень хочет присоединиться к НАТО, они это выразили очень четко… Украина станет членом альянса, это было заявлено на саммите в Вильнюсе в июле. Но, если откровенно, самая важная вещь, которую мы сделали, это не это заявление, которое мы уже делали раньше, но мы на саммите приблизили Украину к этой цели", - подчеркнул генсек. Столтенберг также указал, что необходимо обеспечить гарантии безопасности Украины на постконфликтный период, "чтобы история не повторилась". "Необходимо внедрить рамки, чтобы гарантировать безопасность, суверенитет и целостность Украины", - заявил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897814210.html

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украина, в мире, россия, сша, сергей лавров, йенс столтенберг, нато, генеральная ассамблея оон, оон, дмитрий песков