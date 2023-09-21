https://ria.ru/20230921/nastuplenie-1897774055.html

ВСУ фактически отменили наступление после тяжелых потерь, заявил Херш

ВСУ фактически отменили наступление после тяжелых потерь, заявил Херш - РИА Новости, 21.09.2023

ВСУ фактически отменили наступление после тяжелых потерь, заявил Херш

Украинская армия после недель тяжелых потерь фактически отменила наступление, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своей... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:24

2023-09-21T14:24

2023-09-21T14:43

специальная военная операция на украине

в мире

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сеймур херш

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Украинская армия после недель тяжелых потерь фактически отменила наступление, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своей странице на платформе Substack со ссылкой на чиновника с доступом к разведданным."По словам (чиновника - ред.), после нескольких недель больших жертв и незначительного прогресса, а также ужасающих потерь танков и бронетехники, основные подразделения украинской армии, не заявляя об этом, фактически отменили наступление", - написал Херш.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, сша, владимир путин, сеймур херш, сергей шойгу