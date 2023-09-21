https://ria.ru/20230921/moskva-1897703094.html

В школах и колледжах Москвы начали работать советники по воспитанию

В школах и колледжах Москвы начали работать советники по воспитанию - РИА Новости, 21.09.2023

В школах и колледжах Москвы начали работать советники по воспитанию

Более 1,2 тысячи советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в сентябре в школах и колледжах Москвы приступили к РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T09:09

2023-09-21T09:09

2023-09-21T14:31

общество

москва

антон молев

россия

школа

социальный навигатор

сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 1,2 тысячи советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в сентябре в школах и колледжах Москвы приступили к работе, их задача - обеспечить каждому школьнику возможность раскрыть свои таланты и способности, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки Москвы. "В сентябре в школах и колледжах Москвы к работе приступили более 1,2 тысячи советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Их ключевая задача - обеспечить каждому школьнику возможность раскрыть свои таланты и способности", - сказано в материале. Как отметил заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев, воспитанию молодежи сейчас уделяется пристальное внимание. "Претенденты на должность советника по воспитанию прошли конкурсный отбор и не только успешно продемонстрировали профессионализм и креативность в решении воспитательных задач, но и убедительно доказали, что сумеют продуктивно взаимодействовать с детским коллективом, педагогами и родителями. Московский центр воспитательных практик и советники директоров по воспитанию в школах и колледжах столицы готовят целый комплекс мероприятий, направленных на развитие каждого ребенка", - заявил он. Отмечается, что новые специалисты будут участвовать в реализации ключевых городских и федеральных проектов в сфере воспитания, активно взаимодействовать с педагогическим коллективом, а также родителями для того, чтобы выстроить маршруты счастливого детства для каждого ребенка. "Они станут наставниками и старшими товарищами для учащихся, будут поддерживать и развивать их идеи, вовлекать детей в социально значимые проекты, детско-юношеские движения и объединения. В том числе в инициативы "Движения Первых", юнармейские отряды, волонтерские организации, школьные спортивные клубы. Советники директоров по воспитанию будут отвечать и за прямое взаимодействие с детской общественностью, участвовать в деятельности школьных медиа и масштабировать положительный опыт работы педагогов по вопросам воспитания", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230921/moskva-1897699520.html

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общество, москва, антон молев, россия, школа, социальный навигатор, сн_образование