https://ria.ru/20230921/moskva-1897703094.html
В школах и колледжах Москвы начали работать советники по воспитанию
В школах и колледжах Москвы начали работать советники по воспитанию - РИА Новости, 21.09.2023
В школах и колледжах Москвы начали работать советники по воспитанию
Более 1,2 тысячи советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в сентябре в школах и колледжах Москвы приступили к РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T09:09
2023-09-21T09:09
2023-09-21T14:31
общество
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антон молев
россия
школа
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 1,2 тысячи советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в сентябре в школах и колледжах Москвы приступили к работе, их задача - обеспечить каждому школьнику возможность раскрыть свои таланты и способности, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки Москвы. "В сентябре в школах и колледжах Москвы к работе приступили более 1,2 тысячи советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Их ключевая задача - обеспечить каждому школьнику возможность раскрыть свои таланты и способности", - сказано в материале. Как отметил заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев, воспитанию молодежи сейчас уделяется пристальное внимание. "Претенденты на должность советника по воспитанию прошли конкурсный отбор и не только успешно продемонстрировали профессионализм и креативность в решении воспитательных задач, но и убедительно доказали, что сумеют продуктивно взаимодействовать с детским коллективом, педагогами и родителями. Московский центр воспитательных практик и советники директоров по воспитанию в школах и колледжах столицы готовят целый комплекс мероприятий, направленных на развитие каждого ребенка", - заявил он. Отмечается, что новые специалисты будут участвовать в реализации ключевых городских и федеральных проектов в сфере воспитания, активно взаимодействовать с педагогическим коллективом, а также родителями для того, чтобы выстроить маршруты счастливого детства для каждого ребенка. "Они станут наставниками и старшими товарищами для учащихся, будут поддерживать и развивать их идеи, вовлекать детей в социально значимые проекты, детско-юношеские движения и объединения. В том числе в инициативы "Движения Первых", юнармейские отряды, волонтерские организации, школьные спортивные клубы. Советники директоров по воспитанию будут отвечать и за прямое взаимодействие с детской общественностью, участвовать в деятельности школьных медиа и масштабировать положительный опыт работы педагогов по вопросам воспитания", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230921/moskva-1897699520.html
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общество, москва, антон молев, россия, школа, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Антон Молев, Россия, Школа, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
В школах и колледжах Москвы начали работать советники по воспитанию
В школах и колледжах Москвы начали работать 1,2 тысячи советников по воспитанию
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Более 1,2 тысячи советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в сентябре в школах и колледжах Москвы приступили к работе, их задача - обеспечить каждому школьнику возможность раскрыть свои таланты и способности, сообщили РИА Новости в пресс-службе
департамента образования и науки Москвы.
"В сентябре в школах и колледжах Москвы к работе приступили более 1,2 тысячи советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Их ключевая задача - обеспечить каждому школьнику возможность раскрыть свои таланты и способности", - сказано в материале.
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Как отметил заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев
, воспитанию молодежи сейчас уделяется пристальное внимание.
"Претенденты на должность советника по воспитанию прошли конкурсный отбор и не только успешно продемонстрировали профессионализм и креативность в решении воспитательных задач, но и убедительно доказали, что сумеют продуктивно взаимодействовать с детским коллективом, педагогами и родителями. Московский центр воспитательных практик и советники директоров по воспитанию в школах и колледжах столицы готовят целый комплекс мероприятий, направленных на развитие каждого ребенка", - заявил он.
Отмечается, что новые специалисты будут участвовать в реализации ключевых городских и федеральных проектов в сфере воспитания, активно взаимодействовать с педагогическим коллективом, а также родителями для того, чтобы выстроить маршруты счастливого детства для каждого ребенка.
"Они станут наставниками и старшими товарищами для учащихся, будут поддерживать и развивать их идеи, вовлекать детей в социально значимые проекты, детско-юношеские движения и объединения. В том числе в инициативы "Движения Первых", юнармейские отряды, волонтерские организации, школьные спортивные клубы.
Советники директоров по воспитанию будут отвечать и за прямое взаимодействие с детской общественностью, участвовать в деятельности школьных медиа и масштабировать положительный опыт работы педагогов по вопросам воспитания", - добавили в пресс-службе.
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