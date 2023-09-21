https://ria.ru/20230921/moldavia-1897880677.html
В Молдавии Шора обвинили в попытке незаконного финансирования партий
В Молдавии Шора обвинили в попытке незаконного финансирования партий - РИА Новости, 21.09.2023
В Молдавии Шора обвинили в попытке незаконного финансирования партий
Прокуратура Молдавии полагает, что находящийся в розыске политик Илан Шор через посредников пытался как открыто, так и тайно незаконно финансировать ряд... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:10
2023-09-21T20:10
2023-09-21T20:11
в мире
молдавия
израиль
илан шор
возрождение
евросоюз
евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Прокуратура Молдавии полагает, что находящийся в розыске политик Илан Шор через посредников пытался как открыто, так и тайно незаконно финансировать ряд политических партий, чтобы обеспечить защиту своих интересов после выборов в стране, об этом заявила в четверг глава молдавской Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин. Ранее в четверг прокуратура сообщила, что провела 20 обысков в четырех населенных пунктах Молдавии в домах председателя партии "Возрождение" Натальи Параски и других членов политфтомирования по делу о незаконном финансировании политформирования. В результате обысков были изъяты документы, информационные носители и денежные средства, один человек был задержан. Также в четверг парламент одобрил запрос прокуратуры и лишил депутатской неприкосновенности Александра Нестеровского и Ирину Лозован, являющихся членами партии "Возрождение". "После того, как партия "Шор" была объявлена вне закона, Илан Шор и его ОПГ выдвинули план поддерживать открыто и из тени другие политические партии, чтобы иметь как можно больше кандидатов на местных выборах этой осенью, а затем получить поддержку и выиграть места в парламенте, чтобы иметь влияние в виде депутатов, действующих в интересах самого Шора", - заявила Драгалин, отметив, что одной из подобных политсил стала партия "Возрождение". Она указала, что прокуратура тайно проводила расследование на протяжении последних четырех месяцев, в это время прокуроры были сосредоточены на сборе доказательств, сумев получить показания от лиц, которые встречались с Шором в Израиле, получив доступ к его перепискам в приложениях, а также прослушивая телефонные разговоры приближенных к нему лиц в Молдавии. Драгалин рассказала, что, по версии следствия, Нестеровский вместе с Шором участвовал в вербовке человека, который возглавил одну из политических партий. По ее словам, было задокументировано, как Нестеровский передал 50 тысяч долларов и 100 тысяч леев бывшему депутату, который должен был создать политпартию для выполнения указаний Шора. "Есть основание полагать, что Нестеровский принял деньги от Шора и согласился на зарплату в 5 тысяч долларов в месяц, чтобы создать новую парламентскую фракцию в парламенте… Также есть доказательства, что депутат Лозован пыталась подкупить мэра города Окница", - добавила она. Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Молдавский политик Илан Шор заявил, что в ответ на запрет властями партии "Шор" он создает новое политическое формирование - блок ШОР ("Шанс. Обязанности. Реализация"). Он также призвал оппозиционные партии в республике стать частью этой политической платформы. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководители населенных пунктов. При этом в 2024 году в стране пройдут президентские, а в 2025 - парламентские выборы.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, молдавия, израиль, илан шор, возрождение, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Израиль, Илан Шор, Возрождение, Евросоюз, Евразийский экономический союз
В Молдавии Шора обвинили в попытке незаконного финансирования партий
Прокуратура Молдавии обвинила Шора в попытке незаконного финансирования партий
КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Прокуратура Молдавии полагает, что находящийся в розыске политик Илан Шор через посредников пытался как открыто, так и тайно незаконно финансировать ряд политических партий, чтобы обеспечить защиту своих интересов после выборов в стране, об этом заявила в четверг глава молдавской Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин.
Ранее в четверг прокуратура сообщила, что провела 20 обысков в четырех населенных пунктах Молдавии в домах председателя партии "Возрождение
" Натальи Параски и других членов политфтомирования по делу о незаконном финансировании политформирования. В результате обысков были изъяты документы, информационные носители и денежные средства, один человек был задержан. Также в четверг парламент одобрил запрос прокуратуры и лишил депутатской неприкосновенности Александра Нестеровского и Ирину Лозован, являющихся членами партии "Возрождение".
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"После того, как партия "Шор" была объявлена вне закона, Илан Шор и его ОПГ выдвинули план поддерживать открыто и из тени другие политические партии, чтобы иметь как можно больше кандидатов на местных выборах этой осенью, а затем получить поддержку и выиграть места в парламенте, чтобы иметь влияние в виде депутатов, действующих в интересах самого Шора", - заявила Драгалин, отметив, что одной из подобных политсил стала партия "Возрождение".
Она указала, что прокуратура тайно проводила расследование на протяжении последних четырех месяцев, в это время прокуроры были сосредоточены на сборе доказательств, сумев получить показания от лиц, которые встречались с Шором в Израиле
, получив доступ к его перепискам в приложениях, а также прослушивая телефонные разговоры приближенных к нему лиц в Молдавии.
Драгалин рассказала, что, по версии следствия, Нестеровский вместе с Шором участвовал в вербовке человека, который возглавил одну из политических партий. По ее словам, было задокументировано, как Нестеровский передал 50 тысяч долларов и 100 тысяч леев бывшему депутату, который должен был создать политпартию для выполнения указаний Шора. "Есть основание полагать, что Нестеровский принял деньги от Шора и согласился на зарплату в 5 тысяч долларов в месяц, чтобы создать новую парламентскую фракцию в парламенте… Также есть доказательства, что депутат Лозован пыталась подкупить мэра города Окница", - добавила она.
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Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС
, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС
).
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Молдавский политик Илан Шор заявил, что в ответ на запрет властями партии "Шор" он создает новое политическое формирование - блок ШОР ("Шанс. Обязанности. Реализация"). Он также призвал оппозиционные партии в республике стать частью этой политической платформы.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководители населенных пунктов. При этом в 2024 году в стране пройдут президентские, а в 2025 - парламентские выборы.
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