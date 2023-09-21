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Глава МО Турции поздравил Баку с "успешным завершением операции" в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
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11:42 21.09.2023 (обновлено: 11:54 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/mo-1897733044.html
Глава МО Турции поздравил Баку с "успешным завершением операции" в Карабахе
Глава МО Турции поздравил Баку с "успешным завершением операции" в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
Глава МО Турции поздравил Баку с "успешным завершением операции" в Карабахе
Глава минобороны Турции Яшар Гюлер поздравил азербайджанского коллегу Закира Гасанова с "успешным завершением" антитеррористической операции в Карабахе, выразив РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:42
2023-09-21T11:54
в мире
турция
баку
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
яшар гюлер
закир гасанов
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БАКУ, 21 сен - РИА Новости. Глава минобороны Турции Яшар Гюлер поздравил азербайджанского коллегу Закира Гасанова с "успешным завершением" антитеррористической операции в Карабахе, выразив поддержку, сообщило в четверг министерство обороны Азербайджана.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.Телефонный разговор глав оборонных ведомств состоялся в четверг по инициативе турецкой стороны. "Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий и отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном", - сообщило минобороны в пресс-релизе. Отмечается, что министр национальной обороны Турции выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих и пожелал скорейшего исцеления всем раненым.Гасанов рассказал Гюлеру о "военных успехах, достигнутых в ходе локальных антитеррористических мероприятий" в Карабахском регионе Азербайджана по всем направлениям в короткие сроки.Указывается, что в ходе разговора стороны подробно обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.
https://ria.ru/20230921/stepanakert-1897732091.html
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в мире, турция, баку, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, яшар гюлер, закир гасанов
В мире, Турция, Баку, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Яшар Гюлер, Закир Гасанов
Глава МО Турции поздравил Баку с "успешным завершением операции" в Карабахе

Глава МО Турции поздравил коллегу из Баку с "успехом" в Карабахе

© iStock.com / blooduaКрепость Хисар в Анкаре, Турция
Крепость Хисар в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© iStock.com / bloodua
Крепость Хисар в Анкаре, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 21 сен - РИА Новости. Глава минобороны Турции Яшар Гюлер поздравил азербайджанского коллегу Закира Гасанова с "успешным завершением" антитеррористической операции в Карабахе, выразив поддержку, сообщило в четверг министерство обороны Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
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Телефонный разговор глав оборонных ведомств состоялся в четверг по инициативе турецкой стороны. "Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий и отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном", - сообщило минобороны в пресс-релизе. Отмечается, что министр национальной обороны Турции выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих и пожелал скорейшего исцеления всем раненым.
Гасанов рассказал Гюлеру о "военных успехах, достигнутых в ходе локальных антитеррористических мероприятий" в Карабахском регионе Азербайджана по всем направлениям в короткие сроки.
Указывается, что в ходе разговора стороны подробно обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.
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В миреТурцияБакуАзербайджанСитуация в Нагорном КарабахеЯшар ГюлерЗакир Гасанов
 
 
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