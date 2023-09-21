https://ria.ru/20230921/mo-1897733044.html
Глава МО Турции поздравил Баку с "успешным завершением операции" в Карабахе
Глава МО Турции поздравил Баку с "успешным завершением операции" в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
Глава МО Турции поздравил Баку с "успешным завершением операции" в Карабахе
Глава минобороны Турции Яшар Гюлер поздравил азербайджанского коллегу Закира Гасанова с "успешным завершением" антитеррористической операции в Карабахе, выразив РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:42
2023-09-21T11:42
2023-09-21T11:54
в мире
турция
баку
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
яшар гюлер
закир гасанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889611899_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba5d320083c5fc3bb039118ff183b2c4.jpg
БАКУ, 21 сен - РИА Новости. Глава минобороны Турции Яшар Гюлер поздравил азербайджанского коллегу Закира Гасанова с "успешным завершением" антитеррористической операции в Карабахе, выразив поддержку, сообщило в четверг министерство обороны Азербайджана.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.Телефонный разговор глав оборонных ведомств состоялся в четверг по инициативе турецкой стороны. "Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий и отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном", - сообщило минобороны в пресс-релизе. Отмечается, что министр национальной обороны Турции выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих и пожелал скорейшего исцеления всем раненым.Гасанов рассказал Гюлеру о "военных успехах, достигнутых в ходе локальных антитеррористических мероприятий" в Карабахском регионе Азербайджана по всем направлениям в короткие сроки.Указывается, что в ходе разговора стороны подробно обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.
https://ria.ru/20230921/stepanakert-1897732091.html
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897673470.html
турция
баку
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889611899_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c919cc998c978c7b2beb492943396ef8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, баку, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, яшар гюлер, закир гасанов
В мире, Турция, Баку, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Яшар Гюлер, Закир Гасанов
Глава МО Турции поздравил Баку с "успешным завершением операции" в Карабахе
Глава МО Турции поздравил коллегу из Баку с "успехом" в Карабахе
БАКУ, 21 сен - РИА Новости. Глава минобороны Турции Яшар Гюлер поздравил азербайджанского коллегу Закира Гасанова с "успешным завершением" антитеррористической операции в Карабахе, выразив поддержку, сообщило в четверг министерство обороны Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване
назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
Баку опроверг сообщения о нападении азербайджанской армии на Степанакерт
Телефонный разговор глав оборонных ведомств состоялся в четверг по инициативе турецкой стороны. "Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий и отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном", - сообщило минобороны в пресс-релизе. Отмечается, что министр национальной обороны Турции выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих и пожелал скорейшего исцеления всем раненым.
Гасанов рассказал Гюлеру о "военных успехах, достигнутых в ходе локальных антитеррористических мероприятий" в Карабахском регионе Азербайджана по всем направлениям в короткие сроки.
Указывается, что в ходе разговора стороны подробно обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.
Ереван обсуждает въезд соотечественников из Карабаха, заявили МВД Армении