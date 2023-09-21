https://ria.ru/20230921/mo-1897733044.html

Глава МО Турции поздравил Баку с "успешным завершением операции" в Карабахе

Глава МО Турции поздравил Баку с "успешным завершением операции" в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023

Глава МО Турции поздравил Баку с "успешным завершением операции" в Карабахе

Глава минобороны Турции Яшар Гюлер поздравил азербайджанского коллегу Закира Гасанова с "успешным завершением" антитеррористической операции в Карабахе, выразив РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:42

2023-09-21T11:42

2023-09-21T11:54

в мире

турция

баку

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

яшар гюлер

закир гасанов

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БАКУ, 21 сен - РИА Новости. Глава минобороны Турции Яшар Гюлер поздравил азербайджанского коллегу Закира Гасанова с "успешным завершением" антитеррористической операции в Карабахе, выразив поддержку, сообщило в четверг министерство обороны Азербайджана.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.Телефонный разговор глав оборонных ведомств состоялся в четверг по инициативе турецкой стороны. "Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий и отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном", - сообщило минобороны в пресс-релизе. Отмечается, что министр национальной обороны Турции выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих и пожелал скорейшего исцеления всем раненым.Гасанов рассказал Гюлеру о "военных успехах, достигнутых в ходе локальных антитеррористических мероприятий" в Карабахском регионе Азербайджана по всем направлениям в короткие сроки.Указывается, что в ходе разговора стороны подробно обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

https://ria.ru/20230921/stepanakert-1897732091.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897673470.html

турция

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в мире, турция, баку, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, яшар гюлер, закир гасанов