https://ria.ru/20230921/mirotvortsy-1897758740.html

Источник: задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев в Карабахе

Источник: задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023

Источник: задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев в Карабахе

Подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе задержали, сообщил надежный источник в одном из российских силовых ведомств. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:18

2023-09-21T13:18

2023-09-21T14:56

россия

ситуация в зоне карабахского конфликта

нагорный карабах

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе задержали, сообщил надежный источник в одном из российских силовых ведомств."Первые подозреваемые в преступлении задержаны", — сказал он.Командира корпуса Вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских военнослужащих, отстранили от обязанностей, добавил источник.Накануне автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. На месте работают следователи, генеральные прокуратуры России и Азербайджана находятся в контакте.Сегодня Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев. Он также предложил оказать материальную помощь семьям погибших. Алиев подчеркнул, что произошедшее расследуют самым тщательным образом, все виновные понесут наказание.Российские миротворцы находятся в Карабахе в соответствии с трехсторонним азербайджано-армяно-российским соглашением от 10 ноября 2020 года. Контингент развернули вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Общая численность — 1960 военнослужащих.

https://ria.ru/20230921/vzaimodeystvie-1897743515.html

россия

нагорный карабах

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россия, ситуация в зоне карабахского конфликта, нагорный карабах