https://ria.ru/20230921/mirotvortsy-1897757711.html

Азербайджанского командира отстранили от службы после гибели россиян

Азербайджанского командира отстранили от службы после гибели россиян - РИА Новости, 21.09.2023

Азербайджанского командира отстранили от службы после гибели россиян

Командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев, отстранен от обязанностей, сообщил заслуживающий... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:15

2023-09-21T13:15

2023-09-21T13:27

азербайджан

россия

в мире

ситуация в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897629009_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_4070b098e3f592f25da2a04c6d7269af.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев, отстранен от обязанностей, сообщил заслуживающий доверия источник в российском силовом ведомстве.Минобороны России заявило в среду, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. Как сообщала пресс-служба Кремля, президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских миротворцев, виновные понесут наказание."Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от обязанностей", - сказал источник.

https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897533717.html

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

азербайджан, россия, в мире, ситуация в нагорном карабахе