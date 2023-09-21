https://ria.ru/20230921/mirotvortsy-1897757711.html
Азербайджанского командира отстранили от службы после гибели россиян
Азербайджанского командира отстранили от службы после гибели россиян - РИА Новости, 21.09.2023
Азербайджанского командира отстранили от службы после гибели россиян
Командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев, отстранен от обязанностей, сообщил заслуживающий... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:15
2023-09-21T13:15
2023-09-21T13:27
азербайджан
россия
в мире
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев, отстранен от обязанностей, сообщил заслуживающий доверия источник в российском силовом ведомстве.Минобороны России заявило в среду, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. Как сообщала пресс-служба Кремля, президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских миротворцев, виновные понесут наказание."Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от обязанностей", - сказал источник.
https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897533717.html
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азербайджан, россия, в мире, ситуация в нагорном карабахе
Азербайджан, Россия, В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе
Азербайджанского командира отстранили от службы после гибели россиян
Командира, чьи подчиненные виновны в гибели миротворцев, отстранили от службы