https://ria.ru/20230921/mirotvortsy-1897753166.html
Виновные в гибели российских миротворцев понесут наказание, заявил Алиев
Виновные в гибели российских миротворцев понесут наказание, заявил Алиев - РИА Новости, 21.09.2023
Виновные в гибели российских миротворцев понесут наказание, заявил Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:52
2023-09-21T12:52
2023-09-21T12:52
в мире
россия
азербайджан
нагорный карабах
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских миротворцев в Карабахе, виновные понесут наказание, сообщает пресс-служба Кремля. "Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте", - говорится в сообщении. Минобороны России сообщило в среду, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.
https://ria.ru/20230921/mirotvortsy-1897691711.html
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в мире, россия, азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе, владимир путин
В мире, Россия, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе, Владимир Путин
Виновные в гибели российских миротворцев понесут наказание, заявил Алиев
Алиев: виновные в гибели российских миротворцев в Карабахе понесут наказание