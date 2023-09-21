https://ria.ru/20230921/mirotvortsy-1897753166.html

Виновные в гибели российских миротворцев понесут наказание, заявил Алиев

Виновные в гибели российских миротворцев понесут наказание, заявил Алиев - РИА Новости, 21.09.2023

Виновные в гибели российских миротворцев понесут наказание, заявил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:52

2023-09-21T12:52

2023-09-21T12:52

в мире

россия

азербайджан

нагорный карабах

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

владимир путин

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских миротворцев в Карабахе, виновные понесут наказание, сообщает пресс-служба Кремля. "Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте", - говорится в сообщении. Минобороны России сообщило в среду, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

https://ria.ru/20230921/mirotvortsy-1897691711.html

россия

азербайджан

нагорный карабах

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в мире, россия, азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе, владимир путин