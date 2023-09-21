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Виновные в гибели российских миротворцев понесут наказание, заявил Алиев - РИА Новости, 21.09.2023
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12:52 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/mirotvortsy-1897753166.html
Виновные в гибели российских миротворцев понесут наказание, заявил Алиев
Виновные в гибели российских миротворцев понесут наказание, заявил Алиев - РИА Новости, 21.09.2023
Виновные в гибели российских миротворцев понесут наказание, заявил Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:52
2023-09-21T12:52
в мире
россия
азербайджан
нагорный карабах
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских миротворцев в Карабахе, виновные понесут наказание, сообщает пресс-служба Кремля. "Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте", - говорится в сообщении. Минобороны России сообщило в среду, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.
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азербайджан
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в мире, россия, азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе, владимир путин
В мире, Россия, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе, Владимир Путин
Виновные в гибели российских миротворцев понесут наказание, заявил Алиев

Алиев: виновные в гибели российских миротворцев в Карабахе понесут наказание

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских миротворцев в Карабахе, виновные понесут наказание, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте", - говорится в сообщении.
Минобороны России сообщило в среду, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.
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В миреРоссияАзербайджанНагорный КарабахИльхам АлиевСитуация в Нагорном КарабахеВладимир Путин
 
 
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