https://ria.ru/20230921/medveditsa-1897811083.html

В Марий Эл заметили медведицу с шестью медвежатами

В Марий Эл заметили медведицу с шестью медвежатами - РИА Новости, 21.09.2023

В Марий Эл заметили медведицу с шестью медвежатами

В одном из охотничьих хозяйств в Марий Эл фотоловушка сняла медведицу с шестью медвежатами, сообщил в Telegram-канале региональный департамент животного мира. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:02

2023-09-21T16:02

2023-09-21T16:18

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. В одном из охотничьих хозяйств в Марий Эл фотоловушка сняла медведицу с шестью медвежатами, сообщил в Telegram-канале региональный департамент животного мира. "В августе мы публиковали информацию о том, что в охотхозяйстве "Лесовод" у медведицы — пять медвежат. Сейчас медвежата подросли, и их оказалось не пять, а шесть", — говорится в публикации.В ведомстве отметили, что это уникальный случай — обычно у медведицы рождается от одного до трех медвежат. Тем не менее в прошлом году в этом же охотхозяйстве в Килемарском районе фотоловушка зафиксировала медведицу с четырьмя детенышами.По данным проведенного департаментом учета, сейчас на территории охотничьих угодий Марий Эл обитает 991 бурый медведь. Годом ранее их насчитывалось 969.

https://ria.ru/20230912/medved-1895860863.html

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