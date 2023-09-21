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В Марий Эл заметили медведицу с шестью медвежатами - РИА Новости, 21.09.2023
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16:02 21.09.2023 (обновлено: 16:18 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/medveditsa-1897811083.html
В Марий Эл заметили медведицу с шестью медвежатами
В Марий Эл заметили медведицу с шестью медвежатами - РИА Новости, 21.09.2023
В Марий Эл заметили медведицу с шестью медвежатами
В одном из охотничьих хозяйств в Марий Эл фотоловушка сняла медведицу с шестью медвежатами, сообщил в Telegram-канале региональный департамент животного мира. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:02
2023-09-21T16:18
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. В одном из охотничьих хозяйств в Марий Эл фотоловушка сняла медведицу с шестью медвежатами, сообщил в Telegram-канале региональный департамент животного мира. &quot;В августе мы публиковали информацию о том, что в охотхозяйстве &quot;Лесовод&quot; у медведицы — пять медвежат. Сейчас медвежата подросли, и их оказалось не пять, а шесть&quot;, — говорится в публикации.В ведомстве отметили, что это уникальный случай — обычно у медведицы рождается от одного до трех медвежат. Тем не менее в прошлом году в этом же охотхозяйстве в Килемарском районе фотоловушка зафиксировала медведицу с четырьмя детенышами.По данным проведенного департаментом учета, сейчас на территории охотничьих угодий Марий Эл обитает 991 бурый медведь. Годом ранее их насчитывалось 969.
https://ria.ru/20230912/medved-1895860863.html
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республика марий эл, россия
Хорошие новости, Республика Марий Эл, Россия
В Марий Эл заметили медведицу с шестью медвежатами

В Марий Эл фотоловушка сняла медведицу с шестью медвежатами

© Фото : Департамент животного мира Республики Марий Эл/Охотхозяйство "Лесовод"Медведица с медвежатами в охотхозяйстве "Лесовод"
Медведица с медвежатами в охотхозяйстве Лесовод - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : Департамент животного мира Республики Марий Эл/Охотхозяйство "Лесовод"
Медведица с медвежатами в охотхозяйстве "Лесовод"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. В одном из охотничьих хозяйств в Марий Эл фотоловушка сняла медведицу с шестью медвежатами, сообщил в Telegram-канале региональный департамент животного мира.
«

"В августе мы публиковали информацию о том, что в охотхозяйстве "Лесовод" у медведицы — пять медвежат. Сейчас медвежата подросли, и их оказалось не пять, а шесть", — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что это уникальный случай — обычно у медведицы рождается от одного до трех медвежат. Тем не менее в прошлом году в этом же охотхозяйстве в Килемарском районе фотоловушка зафиксировала медведицу с четырьмя детенышами.
По данным проведенного департаментом учета, сейчас на территории охотничьих угодий Марий Эл обитает 991 бурый медведь. Годом ранее их насчитывалось 969.
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