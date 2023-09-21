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Гросси изложил Лаврову мнение МАГАТЭ о ситуации вокруг ЗАЭС

Гросси изложил Лаврову мнение МАГАТЭ о ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 21.09.2023

Гросси изложил Лаврову мнение МАГАТЭ о ситуации вокруг ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что на состоявшейся в среду встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым изложил свое... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T01:41

2023-09-21T01:41

2023-09-21T04:24

в мире

рафаэль гросси

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что на состоявшейся в среду встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым изложил свое видение ситуации вокруг Запорожской АЭС и считает необходимым продолжение подобных контактов. "Сейчас у меня состоялось обсуждение с министром иностранных дел Лавровым. Я изложил ему свою оценку относительно того, как мы видим эту ситуацию", - рассказал Гросси. Его контакты с российским министром состоялись на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Гендиректор МАГАТЭ при этом выразил уверенность, что продолжение взаимодействия с российской стороной по проблематике ЗАЭС является необходимым. "Мы должны продолжать эту работу. На мой взгляд, речь идеи о ежедневных усилиях, и невозможно гарантировать безопасность и сохранность таких предприятий, пока продолжается конфликт. Поэтому, такого рода прямые и регулярные встречи являются необходимостью", - подчеркнул глава международного ядерного агентства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рафаэль гросси, сергей лавров, запорожская аэс, оон, магатэ