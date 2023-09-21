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Гросси изложил Лаврову мнение МАГАТЭ о ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 21.09.2023
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01:41 21.09.2023 (обновлено: 04:24 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/magate-1897684067.html
Гросси изложил Лаврову мнение МАГАТЭ о ситуации вокруг ЗАЭС
Гросси изложил Лаврову мнение МАГАТЭ о ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 21.09.2023
Гросси изложил Лаврову мнение МАГАТЭ о ситуации вокруг ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что на состоявшейся в среду встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым изложил свое... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T01:41
2023-09-21T04:24
в мире
рафаэль гросси
сергей лавров
запорожская аэс
оон
магатэ
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что на состоявшейся в среду встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым изложил свое видение ситуации вокруг Запорожской АЭС и считает необходимым продолжение подобных контактов. "Сейчас у меня состоялось обсуждение с министром иностранных дел Лавровым. Я изложил ему свою оценку относительно того, как мы видим эту ситуацию", - рассказал Гросси. Его контакты с российским министром состоялись на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Гендиректор МАГАТЭ при этом выразил уверенность, что продолжение взаимодействия с российской стороной по проблематике ЗАЭС является необходимым. "Мы должны продолжать эту работу. На мой взгляд, речь идеи о ежедневных усилиях, и невозможно гарантировать безопасность и сохранность таких предприятий, пока продолжается конфликт. Поэтому, такого рода прямые и регулярные встречи являются необходимостью", - подчеркнул глава международного ядерного агентства.
РИА Новости
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в мире, рафаэль гросси, сергей лавров, запорожская аэс, оон, магатэ
В мире, Рафаэль Гросси, Сергей Лавров, Запорожская АЭС, ООН, МАГАТЭ
Гросси изложил Лаврову мнение МАГАТЭ о ситуации вокруг ЗАЭС

Гросси рассказал, что изложил Лаврову видение МАГАТЭ ситуации вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что на состоявшейся в среду встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым изложил свое видение ситуации вокруг Запорожской АЭС и считает необходимым продолжение подобных контактов.
«
"Сейчас у меня состоялось обсуждение с министром иностранных дел Лавровым. Я изложил ему свою оценку относительно того, как мы видим эту ситуацию", - рассказал Гросси. Его контакты с российским министром состоялись на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Гендиректор МАГАТЭ при этом выразил уверенность, что продолжение взаимодействия с российской стороной по проблематике ЗАЭС является необходимым.
"Мы должны продолжать эту работу. На мой взгляд, речь идеи о ежедневных усилиях, и невозможно гарантировать безопасность и сохранность таких предприятий, пока продолжается конфликт. Поэтому, такого рода прямые и регулярные встречи являются необходимостью", - подчеркнул глава международного ядерного агентства.
 
В миреРафаэль ГроссиСергей ЛавровЗапорожская АЭСООНМАГАТЭ
 
 
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