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В МАГАТЭ рассматривают визит Гросси в Россию

В МАГАТЭ рассматривают визит Гросси в Россию - РИА Новости, 21.09.2023

В МАГАТЭ рассматривают визит Гросси в Россию

Возможность очередного визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС рассматривается, но заявит от конкретных обстоятельств, заявил он заявил РИА... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T01:29

2023-09-21T01:29

2023-09-21T01:30

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россия

рафаэль гросси

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магатэ

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ООН, 21 сен – РИА Новости. Возможность очередного визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС рассматривается, но заявит от конкретных обстоятельств, заявил он заявил РИА Новости после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН. "То, что мы видим на земле, не является облегчением ситуации. Так что мы рассматриваем возможность возвращения туда, но точный момент будет зависеть от конкретных обстоятельств", - сообщил он на вопрос о возможности визита на ЗАЭС. Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ наблюдает повышенную военную активность вблизи ЗАЭС и на встрече с Лавровым он привел оценку текущей ситуации со стороны международной организации, а также указал на необходимость продолжения работы на станции.

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2023

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в мире, россия, рафаэль гросси, сергей лавров, магатэ, генеральная ассамблея оон, оон