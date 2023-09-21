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В МАГАТЭ рассматривают визит Гросси в Россию
В МАГАТЭ рассматривают визит Гросси в Россию - РИА Новости, 21.09.2023
В МАГАТЭ рассматривают визит Гросси в Россию
Возможность очередного визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС рассматривается, но заявит от конкретных обстоятельств, заявил он заявил РИА... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T01:29
2023-09-21T01:29
2023-09-21T01:30
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Возможность очередного визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС рассматривается, но заявит от конкретных обстоятельств, заявил он заявил РИА Новости после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН. "То, что мы видим на земле, не является облегчением ситуации. Так что мы рассматриваем возможность возвращения туда, но точный момент будет зависеть от конкретных обстоятельств", - сообщил он на вопрос о возможности визита на ЗАЭС. Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ наблюдает повышенную военную активность вблизи ЗАЭС и на встрече с Лавровым он привел оценку текущей ситуации со стороны международной организации, а также указал на необходимость продолжения работы на станции.
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в мире, россия, рафаэль гросси, сергей лавров, магатэ, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Рафаэль Гросси, Сергей Лавров, МАГАТЭ, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
В МАГАТЭ рассматривают визит Гросси в Россию
Гросси: визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС рассматривается, но зависит от обстоятельств
ООН, 21 сен – РИА Новости. Возможность очередного визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС рассматривается, но заявит от конкретных обстоятельств, заявил он заявил РИА Новости после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.
"То, что мы видим на земле, не является облегчением ситуации. Так что мы рассматриваем возможность возвращения туда, но точный момент будет зависеть от конкретных обстоятельств", - сообщил он на вопрос о возможности визита на ЗАЭС.
Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ наблюдает повышенную военную активность вблизи ЗАЭС и на встрече с Лавровым он привел оценку текущей ситуации со стороны международной организации, а также указал на необходимость продолжения работы на станции.