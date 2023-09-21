https://ria.ru/20230921/lnr-1897765371.html

ВСУ за неделю 15 раз пытались прорвать линию обороны в ЛНР

ВСУ за неделю 15 раз пытались прорвать линию обороны в ЛНР - РИА Новости, 21.09.2023

ВСУ за неделю 15 раз пытались прорвать линию обороны в ЛНР

ВС РФ за неделю пресекли 15 попыток ВСУ прорвать линию обороны в ЛНР, сбиты более 30 беспилотников, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в своем... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:50

2023-09-21T13:50

2023-09-21T13:50

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

леонид пасечник

россия

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. ВС РФ за неделю пресекли 15 попыток ВСУ прорвать линию обороны в ЛНР, сбиты более 30 беспилотников, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале. "На прошедшей неделе своими слаженными действиями военные подразделения нашей армии подавили 15 попыток прорыва линии боевого соприкосновения со стороны противника", - написал он. Также подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы "отразили 23 попытки пересечения воздушного пространства республики и уничтожили более 30 беспилотных летательных аппаратов противника", отметил он. "Артиллеристы 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса с привлечением служб БЛА и РЭБ мощным огнем по позициям ВСУ полностью лишили их возможности наступательных действий", - добавил Пасечник. Уничтожены 15 единиц артиллерии и минометов, в том числе два польских САУ "Краб" и артиллерийское орудие М-777 производства США, более 20 безоткатных орудий, ПТРК, станковых пулеметов и гранатометов, 14 единиц автомобильной техники, 17 единиц ДОТ, ДЗОТ, узлов связи и полевых складов боеприпасов, сообщил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр