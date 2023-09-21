Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю 15 раз пытались прорвать линию обороны в ЛНР - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/lnr-1897765371.html
ВСУ за неделю 15 раз пытались прорвать линию обороны в ЛНР
ВСУ за неделю 15 раз пытались прорвать линию обороны в ЛНР - РИА Новости, 21.09.2023
ВСУ за неделю 15 раз пытались прорвать линию обороны в ЛНР
ВС РФ за неделю пресекли 15 попыток ВСУ прорвать линию обороны в ЛНР, сбиты более 30 беспилотников, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в своем... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:50
2023-09-21T13:50
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896455243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41b7adb212fb95e07bf0ad34287399c5.jpg
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. ВС РФ за неделю пресекли 15 попыток ВСУ прорвать линию обороны в ЛНР, сбиты более 30 беспилотников, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале. "На прошедшей неделе своими слаженными действиями военные подразделения нашей армии подавили 15 попыток прорыва линии боевого соприкосновения со стороны противника", - написал он. Также подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы "отразили 23 попытки пересечения воздушного пространства республики и уничтожили более 30 беспилотных летательных аппаратов противника", отметил он. "Артиллеристы 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса с привлечением служб БЛА и РЭБ мощным огнем по позициям ВСУ полностью лишили их возможности наступательных действий", - добавил Пасечник. Уничтожены 15 единиц артиллерии и минометов, в том числе два польских САУ "Краб" и артиллерийское орудие М-777 производства США, более 20 безоткатных орудий, ПТРК, станковых пулеметов и гранатометов, 14 единиц автомобильной техники, 17 единиц ДОТ, ДЗОТ, узлов связи и полевых складов боеприпасов, сообщил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896455243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f955c419518cf8ed688faf19a35d24f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ за неделю 15 раз пытались прорвать линию обороны в ЛНР

Пасечник: ВС России за неделю пресекли 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв" ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. ВС РФ за неделю пресекли 15 попыток ВСУ прорвать линию обороны в ЛНР, сбиты более 30 беспилотников, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.
"На прошедшей неделе своими слаженными действиями военные подразделения нашей армии подавили 15 попыток прорыва линии боевого соприкосновения со стороны противника", - написал он. Также подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы "отразили 23 попытки пересечения воздушного пространства республики и уничтожили более 30 беспилотных летательных аппаратов противника", отметил он.
"Артиллеристы 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса с привлечением служб БЛА и РЭБ мощным огнем по позициям ВСУ полностью лишили их возможности наступательных действий", - добавил Пасечник.
Уничтожены 15 единиц артиллерии и минометов, в том числе два польских САУ "Краб" и артиллерийское орудие М-777 производства США, более 20 безоткатных орудий, ПТРК, станковых пулеметов и гранатометов, 14 единиц автомобильной техники, 17 единиц ДОТ, ДЗОТ, узлов связи и полевых складов боеприпасов, сообщил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала