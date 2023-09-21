https://ria.ru/20230921/lnr-1897765371.html
ВСУ за неделю 15 раз пытались прорвать линию обороны в ЛНР
ВСУ за неделю 15 раз пытались прорвать линию обороны в ЛНР - РИА Новости, 21.09.2023
ВСУ за неделю 15 раз пытались прорвать линию обороны в ЛНР
ВС РФ за неделю пресекли 15 попыток ВСУ прорвать линию обороны в ЛНР, сбиты более 30 беспилотников, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в своем... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:50
2023-09-21T13:50
2023-09-21T13:50
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. ВС РФ за неделю пресекли 15 попыток ВСУ прорвать линию обороны в ЛНР, сбиты более 30 беспилотников, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале. "На прошедшей неделе своими слаженными действиями военные подразделения нашей армии подавили 15 попыток прорыва линии боевого соприкосновения со стороны противника", - написал он. Также подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы "отразили 23 попытки пересечения воздушного пространства республики и уничтожили более 30 беспилотных летательных аппаратов противника", отметил он. "Артиллеристы 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса с привлечением служб БЛА и РЭБ мощным огнем по позициям ВСУ полностью лишили их возможности наступательных действий", - добавил Пасечник. Уничтожены 15 единиц артиллерии и минометов, в том числе два польских САУ "Краб" и артиллерийское орудие М-777 производства США, более 20 безоткатных орудий, ПТРК, станковых пулеметов и гранатометов, 14 единиц автомобильной техники, 17 единиц ДОТ, ДЗОТ, узлов связи и полевых складов боеприпасов, сообщил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ за неделю 15 раз пытались прорвать линию обороны в ЛНР
Пасечник: ВС России за неделю пресекли 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР