https://ria.ru/20230921/lenoblast-1897859634.html

Ленобласть привлекла на BRIEF более 8 миллиардов рублей инвестиций

Ленобласть привлекла на BRIEF более 8 миллиардов рублей инвестиций - РИА Новости, 21.09.2023

Ленобласть привлекла на BRIEF более 8 миллиардов рублей инвестиций

Власти Ленинградской области на площадке Балтийского регионального форума BRIEF заключили четыре соглашения на общую сумму более 8 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:31

2023-09-21T18:31

2023-09-21T18:31

ленинградская область

тосненский район

ломоносовский район

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области на площадке Балтийского регионального форума BRIEF заключили четыре соглашения на общую сумму более 8 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Соглашения подразумевают перезапуск в поселке Аннолово производства лакокрасочных покрытий с применением современных технологий компании "Литум" (ранее "Йотун Пэйнтс") и строительство компанией "Аттика" завода по выпуску порошковых и эпоксидных смол в Тосненском районе. В свою очередь, АО "Современные технологии газовых турбин" и "Центр восстановления лопаток" инвестируют 6,4 миллиарда рублей в Ломоносовский район. Там появится сервисный центр для энергетической промышленности. С 2026 года предприятие сможет не только возвращать в работу до 90% лопаток газовых турбин большой мощности, снятых во время планового ремонта, но и восполнять не подлежащие восстановлению компоненты. Кроме того, Ленинградская область будет сотрудничать по ряду направлений со Сбербанком. В регионе планируется проведение экспертных и образовательных мероприятий в целях изучения лучших практик по внедрению принципов устойчивого развития и ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), а также инструментов ответственного финансирования, по повышению финансовой и цифровой грамотности населения региона и многих других. Подписи под соглашениями с инвесторами поставил заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. "В прошлом году у нас действительно были опасения, что экономика покажет глубокий спад, что уход иностранных компаний серьёзно скажется и на инвестициях, и на экспорте, и на индекса промпроизводства. Реальность оказалась менее драматичной. Инвесторы доверяют нашему региону, спокойны за свои вложения. Особенно радуют проекты, которые реализуются в сложных, наукоёмких секторах, где востребованы разработки, современные технологии. Сегодня мы заключили именно такие соглашения", - привели в пресс-службе комментарий Ялова.

https://ria.ru/20230913/zavod-1896113935.html

https://ria.ru/20230905/sotsgarantii-1894320110.html

тосненский район

ломоносовский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тосненский район, ломоносовский район, сбербанк россии