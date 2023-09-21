https://ria.ru/20230921/lenoblast-1897859634.html
Ленобласть привлекла на BRIEF более 8 миллиардов рублей инвестиций
Ленобласть привлекла на BRIEF более 8 миллиардов рублей инвестиций - РИА Новости, 21.09.2023
Ленобласть привлекла на BRIEF более 8 миллиардов рублей инвестиций
Власти Ленинградской области на площадке Балтийского регионального форума BRIEF заключили четыре соглашения на общую сумму более 8 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:31
2023-09-21T18:31
2023-09-21T18:31
ленинградская область
тосненский район
ломоносовский район
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области на площадке Балтийского регионального форума BRIEF заключили четыре соглашения на общую сумму более 8 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Соглашения подразумевают перезапуск в поселке Аннолово производства лакокрасочных покрытий с применением современных технологий компании "Литум" (ранее "Йотун Пэйнтс") и строительство компанией "Аттика" завода по выпуску порошковых и эпоксидных смол в Тосненском районе. В свою очередь, АО "Современные технологии газовых турбин" и "Центр восстановления лопаток" инвестируют 6,4 миллиарда рублей в Ломоносовский район. Там появится сервисный центр для энергетической промышленности. С 2026 года предприятие сможет не только возвращать в работу до 90% лопаток газовых турбин большой мощности, снятых во время планового ремонта, но и восполнять не подлежащие восстановлению компоненты. Кроме того, Ленинградская область будет сотрудничать по ряду направлений со Сбербанком. В регионе планируется проведение экспертных и образовательных мероприятий в целях изучения лучших практик по внедрению принципов устойчивого развития и ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), а также инструментов ответственного финансирования, по повышению финансовой и цифровой грамотности населения региона и многих других. Подписи под соглашениями с инвесторами поставил заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. "В прошлом году у нас действительно были опасения, что экономика покажет глубокий спад, что уход иностранных компаний серьёзно скажется и на инвестициях, и на экспорте, и на индекса промпроизводства. Реальность оказалась менее драматичной. Инвесторы доверяют нашему региону, спокойны за свои вложения. Особенно радуют проекты, которые реализуются в сложных, наукоёмких секторах, где востребованы разработки, современные технологии. Сегодня мы заключили именно такие соглашения", - привели в пресс-службе комментарий Ялова.
https://ria.ru/20230913/zavod-1896113935.html
https://ria.ru/20230905/sotsgarantii-1894320110.html
тосненский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тосненский район, ломоносовский район, сбербанк россии
Ленинградская область , Тосненский район, Ломоносовский район, Сбербанк России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области на площадке Балтийского регионального форума BRIEF заключили четыре соглашения на общую сумму более 8 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соглашения подразумевают перезапуск в поселке Аннолово производства лакокрасочных покрытий с применением современных технологий компании "Литум" (ранее "Йотун Пэйнтс") и строительство компанией "Аттика" завода по выпуску порошковых и эпоксидных смол в Тосненском районе
.
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В свою очередь, АО "Современные технологии газовых турбин" и "Центр восстановления лопаток" инвестируют 6,4 миллиарда рублей в Ломоносовский район
. Там появится сервисный центр для энергетической промышленности. С 2026 года предприятие сможет не только возвращать в работу до 90% лопаток газовых турбин большой мощности, снятых во время планового ремонта, но и восполнять не подлежащие восстановлению компоненты.
Кроме того, Ленинградская область будет сотрудничать по ряду направлений со Сбербанком
. В регионе планируется проведение экспертных и образовательных мероприятий в целях изучения лучших практик по внедрению принципов устойчивого развития и ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), а также инструментов ответственного финансирования, по повышению финансовой и цифровой грамотности населения региона и многих других.
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Подписи под соглашениями с инвесторами поставил заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
"В прошлом году у нас действительно были опасения, что экономика покажет глубокий спад, что уход иностранных компаний серьёзно скажется и на инвестициях, и на экспорте, и на индекса промпроизводства. Реальность оказалась менее драматичной. Инвесторы доверяют нашему региону, спокойны за свои вложения. Особенно радуют проекты, которые реализуются в сложных, наукоёмких секторах, где востребованы разработки, современные технологии. Сегодня мы заключили именно такие соглашения", - привели в пресс-службе комментарий Ялова.