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Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.09.2023
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01:11 21.09.2023 (обновлено: 01:31 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/lavrov-1897683139.html
Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС
Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.09.2023
Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили на встрече в ООН вопросы обеспечения безопасности Запорожской РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T01:11
2023-09-21T01:31
россия
магатэ
сергей лавров
рафаэль гросси
в мире
запорожская аэс
оон
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили на встрече в ООН вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров.Встреча Лаврова и Гросси прошла в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН."В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства. Были также подробно обсуждены вопросы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС)", - говорится в сообщении МИД.В министерстве отметили, что на встрече был "подтвержден настрой российской стороны на продолжение дальнейшего взаимодействия с агентством с целью купирования создаваемых киевским режимом угроз эксплуатации ЗАЭС и обеспечения ее нормального функционирования"."Отмечен также долгосрочный губительный эффект применения боеприпасов с обедненным ураном, которые "коллективный Запад" поставляет режиму в Киеве", - добавили в МИД.
https://ria.ru/20230921/lavrov-1897681864.html
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россия, магатэ, сергей лавров, рафаэль гросси, в мире, запорожская аэс, оон, нью-йорк (город)
Россия, МАГАТЭ, Сергей Лавров, Рафаэль Гросси, В мире, Запорожская АЭС, ООН, Нью-Йорк (город)
Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

МИД: Лавров и Гросси обменялись мнениями по направлениям деятельности МАГАТЭ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили на встрече в ООН вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров.
Встреча Лаврова и Гросси прошла в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства. Были также подробно обсуждены вопросы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС)", - говорится в сообщении МИД.
В министерстве отметили, что на встрече был "подтвержден настрой российской стороны на продолжение дальнейшего взаимодействия с агентством с целью купирования создаваемых киевским режимом угроз эксплуатации ЗАЭС и обеспечения ее нормального функционирования".
"Отмечен также долгосрочный губительный эффект применения боеприпасов с обедненным ураном, которые "коллективный Запад" поставляет режиму в Киеве", - добавили в МИД.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Лавров встретился с участниками СМИД ШОС
00:53
 
РоссияМАГАТЭСергей ЛавровРафаэль ГроссиВ миреЗапорожская АЭСООННью-Йорк (город)
 
 
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