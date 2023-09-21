https://ria.ru/20230921/lavrov-1897683139.html
Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС
Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.09.2023
Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили на встрече в ООН вопросы обеспечения безопасности Запорожской РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T01:11
2023-09-21T01:11
2023-09-21T01:31
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили на встрече в ООН вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров.Встреча Лаврова и Гросси прошла в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН."В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства. Были также подробно обсуждены вопросы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС)", - говорится в сообщении МИД.В министерстве отметили, что на встрече был "подтвержден настрой российской стороны на продолжение дальнейшего взаимодействия с агентством с целью купирования создаваемых киевским режимом угроз эксплуатации ЗАЭС и обеспечения ее нормального функционирования"."Отмечен также долгосрочный губительный эффект применения боеприпасов с обедненным ураном, которые "коллективный Запад" поставляет режиму в Киеве", - добавили в МИД.
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россия, магатэ, сергей лавров, рафаэль гросси, в мире, запорожская аэс, оон, нью-йорк (город)
Россия, МАГАТЭ, Сергей Лавров, Рафаэль Гросси, В мире, Запорожская АЭС, ООН, Нью-Йорк (город)
Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС
МИД: Лавров и Гросси обменялись мнениями по направлениям деятельности МАГАТЭ
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили на встрече в ООН вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров.
Встреча Лаврова и Гросси прошла в Нью-Йорке
на полях недели высокого уровня Генассамблеи
ООН.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства. Были также подробно обсуждены вопросы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС)", - говорится в сообщении МИД.
В министерстве отметили, что на встрече был "подтвержден настрой российской стороны на продолжение дальнейшего взаимодействия с агентством с целью купирования создаваемых киевским режимом угроз эксплуатации ЗАЭС и обеспечения ее нормального функционирования".
"Отмечен также долгосрочный губительный эффект применения боеприпасов с обедненным ураном, которые "коллективный Запад" поставляет режиму в Киеве", - добавили в МИД.
Лавров встретился с участниками СМИД ШОС