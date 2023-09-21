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Лавров встретился с главой МАГАТЭ в ГА ООН

Лавров встретился с главой МАГАТЭ в ГА ООН - РИА Новости, 21.09.2023

Лавров встретился с главой МАГАТЭ в ГА ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, передает... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T00:22

2023-09-21T00:22

2023-09-21T00:48

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рафаэль гросси

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ООН, 20 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости. "Вы заявили о том, что встретитесь с нами и украинцами, - сказал Лавров, обращаясь к Гросси. - Я думаю, сверить часы важно". Гросси подтвердил журналистам, что планирует посетить Россию в ближайшее время.Ранее он неоднократно заявлял о необходимости обеспечения принципов ядерной безопасности Запорожской АЭС, на которой работает миссия МАГАТЭ. По его словам, станция не должна использоваться для совершения атак или в качестве объекта обстрелов. Россия при этом не раз привлекала внимание международного сообщества к обстрелам ЗАЭС с украинской стороны.В Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Лавров возглавляет российскую делегацию.

https://ria.ru/20230920/oon-1897659374.html

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