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Лавров встретился с главой МАГАТЭ в ГА ООН
Лавров встретился с главой МАГАТЭ в ГА ООН - РИА Новости, 21.09.2023
Лавров встретился с главой МАГАТЭ в ГА ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, передает... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T00:22
2023-09-21T00:22
2023-09-21T00:48
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости. "Вы заявили о том, что встретитесь с нами и украинцами, - сказал Лавров, обращаясь к Гросси. - Я думаю, сверить часы важно". Гросси подтвердил журналистам, что планирует посетить Россию в ближайшее время.Ранее он неоднократно заявлял о необходимости обеспечения принципов ядерной безопасности Запорожской АЭС, на которой работает миссия МАГАТЭ. По его словам, станция не должна использоваться для совершения атак или в качестве объекта обстрелов. Россия при этом не раз привлекала внимание международного сообщества к обстрелам ЗАЭС с украинской стороны.В Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Лавров возглавляет российскую делегацию.
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в мире, сергей лавров, рафаэль гросси, генеральная ассамблея оон, оон, магатэ, нью-йорк (город), запорожская аэс, россия
В мире, Сергей Лавров, Рафаэль Гросси, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, МАГАТЭ, Нью-Йорк (город), Запорожская АЭС, Россия
Лавров встретился с главой МАГАТЭ в ГА ООН
Лавров проводит встречу с главой МАГАТЭ на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН