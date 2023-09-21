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Кружковое движение будет участвовать в развитии проекта "Билет в будущее" - РИА Новости, 21.09.2023
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11:04 21.09.2023 (обновлено: 11:08 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/kruzhki-1897720420.html
Кружковое движение будет участвовать в развитии проекта "Билет в будущее"
Кружковое движение будет участвовать в развитии проекта "Билет в будущее" - РИА Новости, 21.09.2023
Кружковое движение будет участвовать в развитии проекта "Билет в будущее"
Кружковое движение будет участвовать в развитии проекта "Билет в будущее", чтобы ориентировать молодежь на важные для страны направления профессиональной... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:04
2023-09-21T11:08
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Кружковое движение будет участвовать в развитии проекта "Билет в будущее", чтобы ориентировать молодежь на важные для страны направления профессиональной подготовки, рассказала журналистам директор по стратегическому развитию Ассоциации участников технологических кружков Наталья Кравченко. Сегодня в рамках чемпионата высоких технологий состоялось подписание соглашения о партнерстве между Фондом гуманитарных проектов и Ассоциацией участников технологических кружков. Стороны договорились объединить усилия для качественной подготовки, организации и проведения ключевых мероприятий в рамках проекта "Билет в будущее". "Кружковое движение активно развивает флагманский проект – национально-технологическую олимпиаду. На сегодняшний день это ключевой в стране социальный лифт для технологически ориентированной молодежи… Мы надеемся, наш опыт будет полезен Фонду гуманитарных проектов для развития и проекта "Билета в будущее", и большой профориентационной работы, которая сейчас встраивается в основную программу школы. На наш взгляд, очень важно ориентировать молодежь на стратегически важные для страны направления... профессиональной подготовки, чтобы выполнить поручение президента о достижении технологического суверенитета", - отметила Кравченко. Управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин уточнил, что на платформе проекта "Билет в будущее" зарегистрировано более 2,5 миллиона школьников, и количество будет увеличиваться, потому что единой моделью профориентации будут охвачены все обучающиеся с 6-го по 11-й класс. Проект ранней профессиональной ориентации реализуется Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". "Профориентация школьников – это сегодня приоритет государственно-образовательной политики. Но эффективная профориентация... невозможна без соревновательного компонента... Поэтому для нас очень важно, что нашим партнером становится кружковое движение "Национальная техническая инициатива". Именно это поможет нам глубже работать в сфере профориентации по инженерным специальностям",- сказал Есин. Чемпионат высоких технологий проходит в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября на площадке ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" в Новгородской технической школе. На чемпионат приехали около 5 тысяч гостей и участников, в том числе почти 300 конкурсантов и экспертов.
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Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, СН_Образование, Россия

Кружковое движение будет участвовать в развитии проекта "Билет в будущее"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДети занимаются в кружке гончарного мастерства на территории Всероссийского детского центра "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Дети занимаются в кружке гончарного мастерства на территории Всероссийского детского центра Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Кружковое движение будет участвовать в развитии проекта "Билет в будущее", чтобы ориентировать молодежь на важные для страны направления профессиональной подготовки, рассказала журналистам директор по стратегическому развитию Ассоциации участников технологических кружков Наталья Кравченко.
Сегодня в рамках чемпионата высоких технологий состоялось подписание соглашения о партнерстве между Фондом гуманитарных проектов и Ассоциацией участников технологических кружков. Стороны договорились объединить усилия для качественной подготовки, организации и проведения ключевых мероприятий в рамках проекта "Билет в будущее".
"Кружковое движение активно развивает флагманский проект – национально-технологическую олимпиаду. На сегодняшний день это ключевой в стране социальный лифт для технологически ориентированной молодежи… Мы надеемся, наш опыт будет полезен Фонду гуманитарных проектов для развития и проекта "Билета в будущее", и большой профориентационной работы, которая сейчас встраивается в основную программу школы. На наш взгляд, очень важно ориентировать молодежь на стратегически важные для страны направления... профессиональной подготовки, чтобы выполнить поручение президента о достижении технологического суверенитета", - отметила Кравченко.
Управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин уточнил, что на платформе проекта "Билет в будущее" зарегистрировано более 2,5 миллиона школьников, и количество будет увеличиваться, потому что единой моделью профориентации будут охвачены все обучающиеся с 6-го по 11-й класс. Проект ранней профессиональной ориентации реализуется Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".
"Профориентация школьников – это сегодня приоритет государственно-образовательной политики. Но эффективная профориентация... невозможна без соревновательного компонента... Поэтому для нас очень важно, что нашим партнером становится кружковое движение "Национальная техническая инициатива". Именно это поможет нам глубже работать в сфере профориентации по инженерным специальностям",- сказал Есин.
Чемпионат высоких технологий проходит в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября на площадке ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" в Новгородской технической школе. На чемпионат приехали около 5 тысяч гостей и участников, в том числе почти 300 конкурсантов и экспертов.
 
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