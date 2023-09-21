https://ria.ru/20230921/krizis-1897869320.html

Бангладеш выразил благодарность советской России за поддержку в кризисы

Бангладеш выразил благодарность советской России за поддержку в кризисы - РИА Новости, 21.09.2023

Бангладеш выразил благодарность советской России за поддержку в кризисы

Бангладеш находится в большом долгу перед советской Россией за поддержку во времена кризисов и испытаний, заявил в интервью РИА Новости советник... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T19:03

2023-09-21T19:03

2023-09-21T19:08

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бангладеш

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нью-йорк (город)

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Бангладеш находится в большом долгу перед советской Россией за поддержку во времена кризисов и испытаний, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра, ответственный за энергетику и минеральные ресурсы, Тауфик Чоудхури. "Бангладеш в большом долгу перед советской Россией за то, что она стояла с нами во времена кризисов и испытаний в 1971 году", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Чоудхури отметил, что именно Советский Союз поддержал Бангладеш во время войны за независимость. "Россия сейчас не является Советским Союзом, но это большая его часть. Поэтому мы действительно благодарны за помощь нам в освободительной войне", - добавил он.

https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897866654.html

бангладеш

россия

нью-йорк (город)

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в мире, бангладеш, россия, генеральная ассамблея оон, оон, нью-йорк (город)