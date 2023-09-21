https://ria.ru/20230921/kredity-1897729761.html
ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах
ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах - РИА Новости, 21.09.2023
ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах
ПСБ предоставил первые кредиты в онлайн-режиме по льготным ставкам для нескольких тысяч малых и средних предприятий, зарегистрированных в Донецкой и Луганской... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:33
2023-09-21T11:33
2023-09-21T11:33
псб (банк псб)
луганская народная республика
запорожская область
промсвязьбанк
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ПСБ предоставил первые кредиты в онлайн-режиме по льготным ставкам для нескольких тысяч малых и средних предприятий, зарегистрированных в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, сообщает пресс-служба банка. Льготное онлайн-кредитование МСП осуществляется в соответствии с постановлением правительства России №888. Обеспечением по кредиту выступает зонтичное поручительство Корпорации МСП в размере до 50% от суммы кредита, говорится в сообщении. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в новых регионах, уже сформированы предложения. Если появится необходимость воспользоваться ими, нужно будет дистанционно, в электронном виде подать заявку, рассмотрение которой займет около часа, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230919/psb-1897215543.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), луганская народная республика, запорожская область, промсвязьбанк
ПСБ (Банк ПСБ), Луганская Народная Республика, Запорожская область, Промсвязьбанк
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ПСБ предоставил первые кредиты в онлайн-режиме по льготным ставкам для нескольких тысяч малых и средних предприятий, зарегистрированных в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, сообщает пресс-служба банка.
Льготное онлайн-кредитование МСП осуществляется в соответствии с постановлением правительства России
№888. Обеспечением по кредиту выступает зонтичное поручительство Корпорации МСП
в размере до 50% от суммы кредита, говорится в сообщении.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в новых регионах, уже сформированы предложения. Если появится необходимость воспользоваться ими, нужно будет дистанционно, в электронном виде подать заявку, рассмотрение которой займет около часа, добавили в пресс-службе.
ПСБ выдал первую льготную ипотеку в новых регионах