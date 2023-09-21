https://ria.ru/20230921/kredity-1897729761.html

ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах

ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах - РИА Новости, 21.09.2023

ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах

ПСБ предоставил первые кредиты в онлайн-режиме по льготным ставкам для нескольких тысяч малых и средних предприятий, зарегистрированных в Донецкой и Луганской... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:33

2023-09-21T11:33

2023-09-21T11:33

псб (банк псб)

луганская народная республика

запорожская область

промсвязьбанк

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ПСБ предоставил первые кредиты в онлайн-режиме по льготным ставкам для нескольких тысяч малых и средних предприятий, зарегистрированных в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, сообщает пресс-служба банка. Льготное онлайн-кредитование МСП осуществляется в соответствии с постановлением правительства России №888. Обеспечением по кредиту выступает зонтичное поручительство Корпорации МСП в размере до 50% от суммы кредита, говорится в сообщении. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в новых регионах, уже сформированы предложения. Если появится необходимость воспользоваться ими, нужно будет дистанционно, в электронном виде подать заявку, рассмотрение которой займет около часа, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230919/psb-1897215543.html

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запорожская область

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Алёна Пава

псб (банк псб), луганская народная республика, запорожская область, промсвязьбанк