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ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах - РИА Новости, 21.09.2023
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11:33 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/kredity-1897729761.html
ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах
ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах - РИА Новости, 21.09.2023
ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах
ПСБ предоставил первые кредиты в онлайн-режиме по льготным ставкам для нескольких тысяч малых и средних предприятий, зарегистрированных в Донецкой и Луганской... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:33
2023-09-21T11:33
псб (банк псб)
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ПСБ предоставил первые кредиты в онлайн-режиме по льготным ставкам для нескольких тысяч малых и средних предприятий, зарегистрированных в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, сообщает пресс-служба банка. Льготное онлайн-кредитование МСП осуществляется в соответствии с постановлением правительства России №888. Обеспечением по кредиту выступает зонтичное поручительство Корпорации МСП в размере до 50% от суммы кредита, говорится в сообщении. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в новых регионах, уже сформированы предложения. Если появится необходимость воспользоваться ими, нужно будет дистанционно, в электронном виде подать заявку, рассмотрение которой займет около часа, добавили в пресс-службе.
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псб (банк псб), луганская народная республика, запорожская область, промсвязьбанк
ПСБ (Банк ПСБ), Луганская Народная Республика, Запорожская область, Промсвязьбанк

ПСБ выдал первые льготные онлайн-кредиты бизнесу в новых регионах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ПСБ предоставил первые кредиты в онлайн-режиме по льготным ставкам для нескольких тысяч малых и средних предприятий, зарегистрированных в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, сообщает пресс-служба банка.
Льготное онлайн-кредитование МСП осуществляется в соответствии с постановлением правительства России №888. Обеспечением по кредиту выступает зонтичное поручительство Корпорации МСП в размере до 50% от суммы кредита, говорится в сообщении.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в новых регионах, уже сформированы предложения. Если появится необходимость воспользоваться ими, нужно будет дистанционно, в электронном виде подать заявку, рассмотрение которой займет около часа, добавили в пресс-службе.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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19 сентября, 13:04
 
ПСБ (Банк ПСБ)Луганская Народная РеспубликаЗапорожская областьПромсвязьбанк
 
 
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