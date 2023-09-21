https://ria.ru/20230921/kontrnastuplenie-1897751833.html

Патрушев высказался об украинском контрнаступлении

Патрушев высказался об украинском контрнаступлении - РИА Новости, 21.09.2023

Патрушев высказался об украинском контрнаступлении

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал бессмысленным украинское контрнаступление: по его словам, киевский режим бросает своих военных на... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:48

2023-09-21T12:48

2023-09-21T12:48

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

николай патрушев

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал бессмысленным украинское контрнаступление: по его словам, киевский режим бросает своих военных на верную гибель. "Огромные суммы оседают в карманах киевского режима, который в угоду американцам истребляет народ Украины любыми способами. Не считаясь с большими людскими потерями, продолжает бессмысленное контрнаступление, бросая украинцев на верную гибель", - констатировал Патрушев, отвечая на вопросы журналистов. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230918/kontrnastuplenie-1897096064.html

https://ria.ru/20230917/kontrastuplenie-1896852205.html

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украина, россия, вооруженные силы украины, николай патрушев