Патрушев высказался об украинском контрнаступлении
Секретарь Совбеза Патрушев назвал контрнаступление ВСУ бессмысленным
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал бессмысленным украинское контрнаступление: по его словам, киевский режим бросает своих военных на верную гибель.
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"Огромные суммы оседают в карманах киевского режима, который в угоду американцам истребляет народ Украины любыми способами. Не считаясь с большими людскими потерями, продолжает бессмысленное контрнаступление, бросая украинцев на верную гибель", - констатировал Патрушев, отвечая на вопросы журналистов.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.