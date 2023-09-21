https://ria.ru/20230921/kontrnastup-1897784479.html
Контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно, заявили в Госдуме
Контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.09.2023
Контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно, заявили в Госдуме
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно и безрезультатно. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:48
2023-09-21T14:48
2023-09-21T14:48
специальная военная операция на украине
украина
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сергей шойгу
андрей картаполов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно и безрезультатно. "Это хваленое контрнаступление, оно закончилось абсолютно бесславно безрезультатно… дальше-то надо что-то делать, а что делать, ударные части разбиты, техника уничтожена… поэтому да, они будут продолжать запускать эти беспилотники", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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украина, россия, владимир путин, сша, сергей шойгу, андрей картаполов, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, США, Сергей Шойгу, Андрей Картаполов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно, заявили в Госдуме
Картаполов: контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно и безрезультатно.
"Это хваленое контрнаступление, оно закончилось абсолютно бесславно безрезультатно… дальше-то надо что-то делать, а что делать, ударные части разбиты, техника уничтожена… поэтому да, они будут продолжать запускать эти беспилотники", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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