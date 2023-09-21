https://ria.ru/20230921/kontrnastup-1897784479.html

Контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно, заявили в Госдуме

Контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.09.2023

Контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно, заявили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно и безрезультатно. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:48

2023-09-21T14:48

2023-09-21T14:48

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

сша

сергей шойгу

андрей картаполов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно и безрезультатно. "Это хваленое контрнаступление, оно закончилось абсолютно бесславно безрезультатно… дальше-то надо что-то делать, а что делать, ударные части разбиты, техника уничтожена… поэтому да, они будут продолжать запускать эти беспилотники", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

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украина, россия, владимир путин, сша, сергей шойгу, андрей картаполов, вооруженные силы украины, госдума рф