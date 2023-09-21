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В России никогда не было такой консолидации, как сейчас, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 21.09.2023 (обновлено: 15:01 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/konsolidatsiya-1897770654.html
В России никогда не было такой консолидации, как сейчас, заявила Матвиенко
В России никогда не было такой консолидации, как сейчас, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.09.2023
В России никогда не было такой консолидации, как сейчас, заявила Матвиенко
В российском обществе никогда не было такой консолидации, как в нынешние трудные времена, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:08
2023-09-21T15:01
россия
специальная военная операция на украине
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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КАСПИЙСК, 21 сен - РИА Новости. В российском обществе никогда не было такой консолидации, как в нынешние трудные времена, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мне кажется, что ваша любовь, ваша вера в победу, ваша поддержка очень сильно ребят вдохновляет. Они знают, что за ними тыл. Такой консолидации российского общества, как в эти трудные времена, для нас - никогда в России не было", - сказала она на встрече с матерями участников СВО.Матвиенко отметила, что коллективный Запад делает все для того, чтобы уничтожить и разделить Россию, однако все "настоящие мужчины" в России пошли защищать свою родину."Вся страна видит, как достойно ведут себя солдаты и офицеры из Дагестана: они проявляют и героизм, и мужество, честно исполняют свой долг. Это, наверное, в крови дагестанцев", - добавила парламентарий.Она также заявила, что победа будет именно за Россией."Другого быть не может и не будет. Все уже там в Европе, на Западе понимают, что они не знают Россию, они не знают наших людей, они не знают дух наших людей, волю наших людей", - подчеркнула Матвиенко.
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
Россия, Специальная военная операция на Украине, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Общество
В России никогда не было такой консолидации, как сейчас, заявила Матвиенко

Матвиенко: в России никогда не было такой консолидации, как сейчас

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко . Архивное фото
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КАСПИЙСК, 21 сен - РИА Новости. В российском обществе никогда не было такой консолидации, как в нынешние трудные времена, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мне кажется, что ваша любовь, ваша вера в победу, ваша поддержка очень сильно ребят вдохновляет. Они знают, что за ними тыл. Такой консолидации российского общества, как в эти трудные времена, для нас - никогда в России не было", - сказала она на встрече с матерями участников СВО.
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Матвиенко отметила, что коллективный Запад делает все для того, чтобы уничтожить и разделить Россию, однако все "настоящие мужчины" в России пошли защищать свою родину.
"Вся страна видит, как достойно ведут себя солдаты и офицеры из Дагестана: они проявляют и героизм, и мужество, честно исполняют свой долг. Это, наверное, в крови дагестанцев", - добавила парламентарий.
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Она также заявила, что победа будет именно за Россией.
"Другого быть не может и не будет. Все уже там в Европе, на Западе понимают, что они не знают Россию, они не знают наших людей, они не знают дух наших людей, волю наших людей", - подчеркнула Матвиенко.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
 
 
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