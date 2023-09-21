https://ria.ru/20230921/konsolidatsiya-1897770654.html

В России никогда не было такой консолидации, как сейчас, заявила Матвиенко

В России никогда не было такой консолидации, как сейчас, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.09.2023

В России никогда не было такой консолидации, как сейчас, заявила Матвиенко

В российском обществе никогда не было такой консолидации, как в нынешние трудные времена, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:08

2023-09-21T14:08

2023-09-21T15:01

россия

специальная военная операция на украине

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество

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КАСПИЙСК, 21 сен - РИА Новости. В российском обществе никогда не было такой консолидации, как в нынешние трудные времена, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мне кажется, что ваша любовь, ваша вера в победу, ваша поддержка очень сильно ребят вдохновляет. Они знают, что за ними тыл. Такой консолидации российского общества, как в эти трудные времена, для нас - никогда в России не было", - сказала она на встрече с матерями участников СВО.Матвиенко отметила, что коллективный Запад делает все для того, чтобы уничтожить и разделить Россию, однако все "настоящие мужчины" в России пошли защищать свою родину."Вся страна видит, как достойно ведут себя солдаты и офицеры из Дагестана: они проявляют и героизм, и мужество, честно исполняют свой долг. Это, наверное, в крови дагестанцев", - добавила парламентарий.Она также заявила, что победа будет именно за Россией."Другого быть не может и не будет. Все уже там в Европе, на Западе понимают, что они не знают Россию, они не знают наших людей, они не знают дух наших людей, волю наших людей", - подчеркнула Матвиенко.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество