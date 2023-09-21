https://ria.ru/20230921/kino-1897186374.html

В глушь, в провинцию: продюсеры стали меньше интересоваться Москвой

В глушь, в провинцию: продюсеры стали меньше интересоваться Москвой - РИА Новости, 21.09.2023

В глушь, в провинцию: продюсеры стали меньше интересоваться Москвой

Кинематографисты все чаще обращают внимание на то, что за пределами МКАД. Многие сериалы и фильмы снимают не в Москве, а главным героем наравне с персонажами... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T08:00

2023-09-21T08:00

2023-09-21T08:03

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олег меньшиков

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Анастасия Силкина. Кинематографисты все чаще обращают внимание на то, что за пределами МКАД. Многие сериалы и фильмы снимают не в Москве, а главным героем наравне с персонажами становится российская провинция. Не исключение — представленные на фестивале "Новый сезон" проекты, которые скоро покажут в онлайн-кинотеатрах. Об этих новинках — в материале РИА Новости."Слово пацана": перестройка шагнула на улицыСценаристов вдохновляет неблагополучное прошлое, память о котором в столице почти исчезла.Герои сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана" живут в конце 80-х. Экономическая перестройка выливается в уличный беспредел: молодежь создает группировки и "бьется за асфальт", чтобы контролировать свои район и город. По новым правилам высшая клятва — "слово пацана", но держать его нужно только с равными.В совместном восьмисерийном проекте Wink и Start снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина и Анна Пересильд.Несмотря на сюжетные отсылки к Татарстану, создатели подчеркнули: история универсальна для той эпохи и для любой точки Советского Союза. Съемки проходили в Ярославской области."В кинодраматургии мы не сглаживаем углы, а пытаемся найти что-то самое больное и работать именно с этим. Все это реально существовало. Мы можем смотреть на это как на страницу нашей истории, которую мы преодолели", — отметил соавтор сценария Андрей Золотарев."Прелесть" и "Лада Голд": золотая лихорадка 90-хВ центре шестисерийной криминальной драмы Динара Гарипова "Прелесть" (онлайн-кинотеатр Premier) с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским и Федором Федотовым в главных ролях — вымышленный Новопригоньевский аффинажный завод.Градообразующее предприятие построили в советское время. В 90-е его руководители стали негласными хозяевами местности. Здесь процветал бандитизм, жертвой которого пал отец главного героя, работавший на "золотом" заводе. Спустя 20 лет сын — автоугонщик с принципами по кличке Цыган — решает найти виновных и отомстить.Конкретного референса у истории нет. Поместить героев в Москву было невозможно, потому что там нет таких предприятий, пояснила продюсер Ирина Аркадьева. Хотя нужные локации для съемок нашли именно в столичном регионе."История универсальна: это притча о людях, их грехах, любви, предательстве, прощении. Неважно, где ты живешь — в Калининграде, во Владивостоке, в Омской области или в Москве, — она могла произойти где угодно", — считает продюсер.Режиссер фильма "Мажор в Сочи" Никита Власов вновь взялся за региональную тему: в новом сезоне на "Иви" появится его сериал "Лада Голд" с Романом Евдокимовым, Эльдаром Калимулиным, Павлом Прилучным и Даниилом Воробьевым.Внук криминального авторитета Мидаса Артур вынужденно возвращается из Европы в Тольятти (Самарская область) на похороны деда. А внук известного на весь город милиционера-героя Огурцова Павел увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. Волей случая молодым людям достается машина из чистого золота, в которую когда-то переплавили весь воровской общак, и за ними начинается охота."Автомобили "Лада" производят именно в Тольятти, и без него сериал бы не обошелся. Более того, мы взяли много материала из истории города: у нас есть как собирательные образы, так и имеющие прототипы", — объяснил Власов.Режиссер надеется, что сюжет откликнется и столичному зрителю."Москва соткана из регионов: очень много людей приезжает в столицу, поэтому такие истории интересны всем", — полагает он."Плакса": жизнь за МКАДЕсть ли жизнь в глубинке, предстоит выяснить главной героине восьмисерийного фильма Андрея Силкина "Плакса" (Wink и СТС)."Мы хотим показать, что жизнь есть не только в городах-миллионниках: везде люди влюбляются, ссорятся, мирятся. Мне кажется правильным, что сейчас много фильмов снимается не в Москве. Так каждый зритель может узнать себя в героях, полюбить их", — говорит режиссер.Маша (Ника Жукова, дочь солиста "Руки Вверх!") вместе с семьей переезжает к бабушке (Ирина Розанова) в Новоморск. После элитной гимназии ей надо привыкнуть к быту провинциальной школы, на проблемы которой закрывают глаза педагоги. Одноклассники не в восторге от новенькой и делают ее жизнь невыносимой. Травля ужесточается, когда Маша влюбляется в парня главной бунтарки и собирает свою группу "Плакса" (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Софья Николаева).Южный колорит вымышленного Новоморска съемочная группа нашла в Сочи, однако зритель вряд ли узнает популярный курорт. В кадр попали нетуристические объекты: дома, местная школа, больница, пансионат "Южное Взморье", пляж "Красный штурм", рыболовная база в Кудепсте.Так что в новом сезоне можно готовиться к путешествиям — на экране.

https://ria.ru/20230824/detektivy-1891990997.html

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

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