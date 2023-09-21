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Полянский призвал стороны дать гарантии безопасности для населения Карабаха - РИА Новости, 21.09.2023
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23:40 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897908779.html
Полянский призвал стороны дать гарантии безопасности для населения Карабаха
Полянский призвал стороны дать гарантии безопасности для населения Карабаха - РИА Новости, 21.09.2023
Полянский призвал стороны дать гарантии безопасности для населения Карабаха
Армяно-азербайджанское примирение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности для населения Карабаха, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T23:40
2023-09-21T23:40
в мире
азербайджан
ереван
россия
владимир путин
дмитрий полянский
оон
ситуация в нагорном карабахе
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Армяно-азербайджанское примирение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности для населения Карабаха, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Президент Российской Федерации (Владимир Путин) провел переговоры с премьер-министром Армении (Николом) Пашиняном и президентом Азербайджана (Ильхамом) Алиевым. В ходе бесед была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации", - сказал Полянский. "Исходим из того, что армяно-азербайджанское примирение должно сопровождаться надежными и ясными гарантиями безопасности и соблюдения прав населения Нагорного Карабаха на основе общепризнанных международных принципов", - добавил он. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html
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в мире, азербайджан, ереван, россия, владимир путин, дмитрий полянский, оон, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Ереван, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Полянский, ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе
Полянский призвал стороны дать гарантии безопасности для населения Карабаха

Полянский: примирение по Карабаху должны сопровождать гарантии безопасности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВстреча представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха в городе Евлах
Встреча представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха в городе Евлах - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Встреча представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха в городе Евлах. Архивное фото
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Армяно-азербайджанское примирение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности для населения Карабаха, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Президент Российской Федерации (Владимир Путин) провел переговоры с премьер-министром Армении (Николом) Пашиняном и президентом Азербайджана (Ильхамом) Алиевым. В ходе бесед была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации", - сказал Полянский.
Встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Карабаха в городе Евлах - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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Вчера, 17:33
"Исходим из того, что армяно-азербайджанское примирение должно сопровождаться надежными и ясными гарантиями безопасности и соблюдения прав населения Нагорного Карабаха на основе общепризнанных международных принципов", - добавил он.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
 
В миреАзербайджанЕреванРоссияВладимир ПутинДмитрий ПолянскийООНСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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