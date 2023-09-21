https://ria.ru/20230921/karabakh-1897908779.html

Полянский призвал стороны дать гарантии безопасности для населения Карабаха

Полянский призвал стороны дать гарантии безопасности для населения Карабаха - РИА Новости, 21.09.2023

Полянский призвал стороны дать гарантии безопасности для населения Карабаха

Армяно-азербайджанское примирение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности для населения Карабаха, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T23:40

2023-09-21T23:40

2023-09-21T23:40

в мире

азербайджан

ереван

россия

владимир путин

дмитрий полянский

оон

ситуация в нагорном карабахе

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ООН, 21 сен – РИА Новости. Армяно-азербайджанское примирение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности для населения Карабаха, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Президент Российской Федерации (Владимир Путин) провел переговоры с премьер-министром Армении (Николом) Пашиняном и президентом Азербайджана (Ильхамом) Алиевым. В ходе бесед была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации", - сказал Полянский. "Исходим из того, что армяно-азербайджанское примирение должно сопровождаться надежными и ясными гарантиями безопасности и соблюдения прав населения Нагорного Карабаха на основе общепризнанных международных принципов", - добавил он. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

азербайджан

ереван

россия

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в мире, азербайджан, ереван, россия, владимир путин, дмитрий полянский, оон, ситуация в нагорном карабахе