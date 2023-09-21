Полянский призвал стороны дать гарантии безопасности для населения Карабаха
Полянский: примирение по Карабаху должны сопровождать гарантии безопасности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВстреча представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха в городе Евлах
Встреча представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха в городе Евлах. Архивное фото
ООН, 21 сен – РИА Новости. Армяно-азербайджанское примирение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности для населения Карабаха, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Президент Российской Федерации (Владимир Путин) провел переговоры с премьер-министром Армении (Николом) Пашиняном и президентом Азербайджана (Ильхамом) Алиевым. В ходе бесед была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации", - сказал Полянский.
"Исходим из того, что армяно-азербайджанское примирение должно сопровождаться надежными и ясными гарантиями безопасности и соблюдения прав населения Нагорного Карабаха на основе общепризнанных международных принципов", - добавил он.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.