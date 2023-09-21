https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html
МИД Армении призвал СБ ООН направить миссию в Карабах
МИД Армении призвал СБ ООН направить миссию в Карабах - РИА Новости, 22.09.2023
МИД Армении призвал СБ ООН направить миссию в Карабах
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании СБ ООН призвал организацию направить миссию для оценки ситуации в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-21T23:27
2023-09-21T23:27
2023-09-22T04:38
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании СБ ООН призвал организацию направить миссию для оценки ситуации в Нагорном Карабахе."Я призываю Совет безопасности продемонстрировать свой авторитет, предприняв следующие срочные меры: осудить возобновление боевых действий и удары по гражданским поселениям и инфраструктуре, потребовать полного исполнения обязательств по международному гуманитарному праву, в том числе тех, что касаются защиты мирных граждан, немедленно направить в Нагорный Карабах миссию ООН, составленную из сотрудников различных агентств, для мониторинга и оценки ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и обстановки в сфере безопасности", - сказал Мирзоян.Он также призвал создать "возможности для создания уполномоченных ООН миротворческих сил для поддержания стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе".
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в мире, армения, оон, нагорный карабах, арарат мирзоян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, ООН, Нагорный Карабах, Арарат Мирзоян, Ситуация в Нагорном Карабахе
МИД Армении призвал СБ ООН направить миссию в Карабах
Армения потребовала от СБ ООН немедленно развернуть миссию в Карабахе
ООН, 22 сен – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании СБ ООН призвал организацию направить миссию для оценки ситуации в Нагорном Карабахе.
"Я призываю Совет безопасности продемонстрировать свой авторитет, предприняв следующие срочные меры: осудить возобновление боевых действий и удары по гражданским поселениям и инфраструктуре, потребовать полного исполнения обязательств по международному гуманитарному праву, в том числе тех, что касаются защиты мирных граждан, немедленно направить в Нагорный Карабах миссию ООН, составленную из сотрудников различных агентств, для мониторинга и оценки ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и обстановки в сфере безопасности", - сказал Мирзоян.
Он также призвал создать "возможности для создания уполномоченных ООН миротворческих сил для поддержания стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе".
Начало положено. Степанакерт и Баку договариваются о мире в Карабахе