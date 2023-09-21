https://ria.ru/20230921/karabakh-1897903769.html

Париж в СБ ООН призвал Баку дать гарантии неприменения силы в Карабахе

Париж в СБ ООН призвал Баку дать гарантии неприменения силы в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023

Париж в СБ ООН призвал Баку дать гарантии неприменения силы в Карабахе

Глава МИД Франции Катрин Колонна призвал на заседании СБ ООН Азербайджан дать гарантии неприменения силы против армян Нагорного Карабаха. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T22:51

2023-09-21T22:51

2023-09-21T22:51

в мире

франция

азербайджан

катрин колонна

совет безопасности оон

оон

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897520336_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_54efa525a17ca76ace083fbe3967c7fe.jpg

ООН, 21 сен – РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна призвал на заседании СБ ООН Азербайджан дать гарантии неприменения силы против армян Нагорного Карабаха. "Крайне важно, чтобы режим прекращения огня соблюдался. Франция принимает к сведению заявление президента Алиева, сделанное вчера и утверждающее о его желании жить в мире с армянами Нагорного Карабаха и защищать их права", - сказала Колонна. По ее словам, если Азербайджан действительно хочет достичь мирного решения, принятого на основе переговоров, "он должен здесь и сейчас предоставить ощутимые гарантии". "Он должен добровольно пообещать не применять и не угрожать применением силы. Он должен обеспечить амнистию силам, которые согласились на прекращение огня. Он должен восстановить без предусловий и промедлений трафик через Лачинский коридор", - отметила министр. Как указала Колонна, без этих гарантий решение не может быть найдено.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html

франция

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, азербайджан, катрин колонна, совет безопасности оон, оон, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе