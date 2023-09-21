https://ria.ru/20230921/karabakh-1897903769.html
Париж в СБ ООН призвал Баку дать гарантии неприменения силы в Карабахе
Париж в СБ ООН призвал Баку дать гарантии неприменения силы в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
Париж в СБ ООН призвал Баку дать гарантии неприменения силы в Карабахе
Глава МИД Франции Катрин Колонна призвал на заседании СБ ООН Азербайджан дать гарантии неприменения силы против армян Нагорного Карабаха. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:51
2023-09-21T22:51
2023-09-21T22:51
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна призвал на заседании СБ ООН Азербайджан дать гарантии неприменения силы против армян Нагорного Карабаха. "Крайне важно, чтобы режим прекращения огня соблюдался. Франция принимает к сведению заявление президента Алиева, сделанное вчера и утверждающее о его желании жить в мире с армянами Нагорного Карабаха и защищать их права", - сказала Колонна. По ее словам, если Азербайджан действительно хочет достичь мирного решения, принятого на основе переговоров, "он должен здесь и сейчас предоставить ощутимые гарантии". "Он должен добровольно пообещать не применять и не угрожать применением силы. Он должен обеспечить амнистию силам, которые согласились на прекращение огня. Он должен восстановить без предусловий и промедлений трафик через Лачинский коридор", - отметила министр. Как указала Колонна, без этих гарантий решение не может быть найдено.
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Париж в СБ ООН призвал Баку дать гарантии неприменения силы в Карабахе
Колонна в СБ ООН призвала Баку дать гарантии неприменения силы в Карабахе
ООН, 21 сен – РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна призвал на заседании СБ ООН Азербайджан дать гарантии неприменения силы против армян Нагорного Карабаха.
"Крайне важно, чтобы режим прекращения огня соблюдался. Франция принимает к сведению заявление президента Алиева, сделанное вчера и утверждающее о его желании жить в мире с армянами Нагорного Карабаха и защищать их права", - сказала Колонна.
По ее словам, если Азербайджан действительно хочет достичь мирного решения, принятого на основе переговоров, "он должен здесь и сейчас предоставить ощутимые гарантии". "Он должен добровольно пообещать не применять и не угрожать применением силы. Он должен обеспечить амнистию силам, которые согласились на прекращение огня. Он должен восстановить без предусловий и промедлений трафик через Лачинский коридор", - отметила министр.
Как указала Колонна, без этих гарантий решение не может быть найдено.
Начало положено. Степанакерт и Баку договариваются о мире в Карабахе