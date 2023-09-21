https://ria.ru/20230921/karabakh-1897866100.html

ЕС пообещал принять меры против Баку в случае эскалации в Карабахе

ЕС пообещал принять меры против Баку в случае эскалации в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023

ЕС пообещал принять меры против Баку в случае эскалации в Карабахе

Евросоюз возложил на Азербайджан ответственность за соблюдение прав и безопасность армян Нагорного Карабаха и заявил, что примет меры против Азербайджана в... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:52

2023-09-21T18:52

2023-09-21T19:05

азербайджан

евросоюз

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

баку

в мире

жозеп боррель

никол пашинян

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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Евросоюз возложил на Азербайджан ответственность за соблюдение прав и безопасность армян Нагорного Карабаха и заявил, что примет меры против Азербайджана в случае их притеснения, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Азербайджан несет ответственность за соблюдение прав и обеспечение безопасности армян Карабаха, в том числе права жить в собственных домах, не подвергаясь угрозам и дискриминации. Насильственное перемещение гражданского населения с использованием военных или других средств будет встречено решительным ответом со стороны ЕС. Евросоюз готов принять соответствующие меры в случае дельнейшего ухудшения ситуации", - говорится в заявлении Борреля.Ранее более 60 депутатов Европарламента призвали ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за прошедшей операции в Нагорном Карабахе.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html

азербайджан

нагорный карабах

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азербайджан, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, баку, в мире, жозеп боррель, никол пашинян, ереван, владимир путин, европарламент