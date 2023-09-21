ЕС пообещал принять меры против Баку в случае эскалации в Карабахе
Боррель: ЕС примет меры против Баку в случае обострения ситуации в Карабахе
© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкРазбитые витрины магазина, пострадавшего в результате обстрела в Степанакерте
Разбитые витрины магазина, пострадавшего в результате обстрела в Степанакерте
БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Евросоюз возложил на Азербайджан ответственность за соблюдение прав и безопасность армян Нагорного Карабаха и заявил, что примет меры против Азербайджана в случае их притеснения, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Азербайджан несет ответственность за соблюдение прав и обеспечение безопасности армян Карабаха, в том числе права жить в собственных домах, не подвергаясь угрозам и дискриминации. Насильственное перемещение гражданского населения с использованием военных или других средств будет встречено решительным ответом со стороны ЕС. Евросоюз готов принять соответствующие меры в случае дельнейшего ухудшения ситуации", - говорится в заявлении Борреля.
Ранее более 60 депутатов Европарламента призвали ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за прошедшей операции в Нагорном Карабахе.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.