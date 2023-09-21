На заседании Совбеза Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
На заседании Совбеза Армении в четверг обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
© Фото : Edmon Marukyan/X (Twitter)Жители Нагорного Карабаха в аэропорту Степанакерта
© Фото : Edmon Marukyan/X (Twitter)
Жители Нагорного Карабаха в аэропорту Степанакерта
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили в четверг на заседании Совбеза Армении, прошедшем под председательством премьера страны Никола Пашиняна, сообщает кабмин.
"Под руководством Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности...Обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по ее преодолению", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Отмечается, что, помимо членов Совбеза, в заседании приняли участие президент Армении Ваагн Хачатурян, председатель Национального собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и другие официальные лица.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.