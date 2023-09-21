https://ria.ru/20230921/karabakh-1897854555.html

Пашинян поручил создать рабочую группу для встречи беженцев из Карабаха

Пашинян поручил создать рабочую группу для встречи беженцев из Карабаха - РИА Новости, 21.09.2023

Пашинян поручил создать рабочую группу для встречи беженцев из Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поручил создать рабочую группу для встречи возможных групп беженцев из Нагорного Карабаха. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:01

2023-09-21T18:01

2023-09-21T18:01

армения

нагорный карабах

никол пашинян

азербайджан

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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поручил создать рабочую группу для встречи возможных групп беженцев из Нагорного Карабаха. "Я поручил сформировать рабочую группу для встречи возможных групп беженцев их Нагорного Карабаха", - сказал Пашинян в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в соцсетях. По его словам, проведены подготовительные работы по возможному размещению 40 тысяч семей. Однако, по его словам, позиция властей Армении состоит в том, что армяне Карабаха должны безопасно и достойно жить на своей родине, в своих домах. Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

армения

нагорный карабах

азербайджан

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армения, нагорный карабах, никол пашинян, азербайджан