https://ria.ru/20230921/karabakh-1897854555.html
Пашинян поручил создать рабочую группу для встречи беженцев из Карабаха
Пашинян поручил создать рабочую группу для встречи беженцев из Карабаха - РИА Новости, 21.09.2023
Пашинян поручил создать рабочую группу для встречи беженцев из Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поручил создать рабочую группу для встречи возможных групп беженцев из Нагорного Карабаха. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:01
2023-09-21T18:01
2023-09-21T18:01
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нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поручил создать рабочую группу для встречи возможных групп беженцев из Нагорного Карабаха. "Я поручил сформировать рабочую группу для встречи возможных групп беженцев их Нагорного Карабаха", - сказал Пашинян в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в соцсетях. По его словам, проведены подготовительные работы по возможному размещению 40 тысяч семей. Однако, по его словам, позиция властей Армении состоит в том, что армяне Карабаха должны безопасно и достойно жить на своей родине, в своих домах. Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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армения, нагорный карабах, никол пашинян, азербайджан
Армения, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Азербайджан
Пашинян поручил создать рабочую группу для встречи беженцев из Карабаха
Пашинян поручил создать группу для встречи беженцев из Нагорного Карабаха
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поручил создать рабочую группу для встречи возможных групп беженцев из Нагорного Карабаха.
"Я поручил сформировать рабочую группу для встречи возможных групп беженцев их Нагорного Карабаха", - сказал Пашинян в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в соцсетях. По его словам, проведены подготовительные работы по возможному размещению 40 тысяч семей.
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
Однако, по его словам, позиция властей Армении состоит в том, что армяне Карабаха должны безопасно и достойно жить на своей родине, в своих домах.
Азербайджан
19 сентября начал военную операцию в Карабахе. В Ереване
назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха
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