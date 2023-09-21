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Пашинян назвал ситуацию в Карабахе в целом стабильной - РИА Новости, 21.09.2023
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17:10 21.09.2023 (обновлено: 17:33 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897834930.html
Пашинян назвал ситуацию в Карабахе в целом стабильной
Пашинян назвал ситуацию в Карабахе в целом стабильной - РИА Новости, 21.09.2023
Пашинян назвал ситуацию в Карабахе в целом стабильной
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, договоренность о которой была достигнута в среду, в целом... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:10
2023-09-21T17:33
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
никол пашинян
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, договоренность о которой была достигнута в среду, в целом сохраняется."Карабахские подразделения продолжают оставаться на своих местах, то же касается подразделений вооруженных сил Азербайджана... Режим прекращения огня в основном соблюдается, местами бывают нарушения... Ситуация в целом стабильная", - сказал Пашинян в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсетях.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
армения
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ситуация в нагорном карабахе, в мире, армения, никол пашинян, нагорный карабах
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Армения, Никол Пашинян, Нагорный Карабах
Пашинян назвал ситуацию в Карабахе в целом стабильной

Пашинян: режим прекращения огня в Карабахе сохраняется, хотя и не без нарушений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, договоренность о которой была достигнута в среду, в целом сохраняется.
"Карабахские подразделения продолжают оставаться на своих местах, то же касается подразделений вооруженных сил Азербайджана... Режим прекращения огня в основном соблюдается, местами бывают нарушения... Ситуация в целом стабильная", - сказал Пашинян в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсетях.
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Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреАрменияНикол ПашинянНагорный Карабах
 
 
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