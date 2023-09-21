https://ria.ru/20230921/karabakh-1897834930.html

Пашинян назвал ситуацию в Карабахе в целом стабильной

Пашинян назвал ситуацию в Карабахе в целом стабильной - РИА Новости, 21.09.2023

Пашинян назвал ситуацию в Карабахе в целом стабильной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, договоренность о которой была достигнута в среду, в целом... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:10

2023-09-21T17:10

2023-09-21T17:33

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

никол пашинян

нагорный карабах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874770208_0:46:3264:1882_1920x0_80_0_0_c52cb1e31099dc08dfc642363ad75b80.jpg

ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, договоренность о которой была достигнута в среду, в целом сохраняется."Карабахские подразделения продолжают оставаться на своих местах, то же касается подразделений вооруженных сил Азербайджана... Режим прекращения огня в основном соблюдается, местами бывают нарушения... Ситуация в целом стабильная", - сказал Пашинян в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсетях.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

армения

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в нагорном карабахе, в мире, армения, никол пашинян, нагорный карабах