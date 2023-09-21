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Правительство Армении обсудило с Нагорным Карабахом гуманитарные вопросы - РИА Новости, 21.09.2023
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15:02 21.09.2023 (обновлено: 15:07 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897790273.html
Правительство Армении обсудило с Нагорным Карабахом гуманитарные вопросы
Правительство Армении обсудило с Нагорным Карабахом гуманитарные вопросы - РИА Новости, 21.09.2023
Правительство Армении обсудило с Нагорным Карабахом гуманитарные вопросы
Правительство Армении обсуждает с коллегами из Нагорного Карабаха различные гуманитарные вопросы, но вопрос эвакуации не поднимало - он рассматривался только в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:02
2023-09-21T15:07
никол пашинян
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
в мире
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Правительство Армении обсуждает с коллегами из Нагорного Карабаха различные гуманитарные вопросы, но вопрос эвакуации не поднимало - он рассматривался только в случае невозможности проживания армян в Карабахе, сообщили в аппарате премьер-министра республики. "Правительство Армении не поднимало вопрос об эвакуации армян Нагорного Карабаха и считает, что право армян Нагорного Карабаха жить безопасно и достойно в своих домах должно быть гарантировано. Но в случае признания невозможности жизни армян в Нагорном Карабахе... будут приняты необходимые решения", - говорится в заявлении, которое приводит госагентство Арменпресс. Отмечается, что решения будут вынесены согласно ситуации и в зависимости от результатов обсуждений между представителями Нагорного Карабаха, Азербайджана и российскими миротворцами. "Для реализации такого сценария ведется необходимая подготовка, разработаны различные сценарии", - заявили в правительстве. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230921/armeniya-1897749284.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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никол пашинян, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, в мире
Никол Пашинян, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, В мире
Правительство Армении обсудило с Нагорным Карабахом гуманитарные вопросы

Правительство Армении обсудило с коллегами из Карабаха гуманитарные вопросы

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДом правительства Армении
Дом правительства Армении - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дом правительства Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Правительство Армении обсуждает с коллегами из Нагорного Карабаха различные гуманитарные вопросы, но вопрос эвакуации не поднимало - он рассматривался только в случае невозможности проживания армян в Карабахе, сообщили в аппарате премьер-министра республики.
"Правительство Армении не поднимало вопрос об эвакуации армян Нагорного Карабаха и считает, что право армян Нагорного Карабаха жить безопасно и достойно в своих домах должно быть гарантировано. Но в случае признания невозможности жизни армян в Нагорном Карабахе... будут приняты необходимые решения", - говорится в заявлении, которое приводит госагентство Арменпресс.
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Отмечается, что решения будут вынесены согласно ситуации и в зависимости от результатов обсуждений между представителями Нагорного Карабаха, Азербайджана и российскими миротворцами. "Для реализации такого сценария ведется необходимая подготовка, разработаны различные сценарии", - заявили в правительстве.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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