https://ria.ru/20230921/karabakh-1897758880.html

В Баку призвали не ждать мгновенного решения вопросов с армянами Карабаха

В Баку призвали не ждать мгновенного решения вопросов с армянами Карабаха - РИА Новости, 21.09.2023

В Баку призвали не ждать мгновенного решения вопросов с армянами Карабаха

Сложно ожидать разрешения всех проблем между армянами Карабаха и Азербайджаном за одну встречу, заявил представитель президента Азербайджана по особым... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:18

2023-09-21T13:18

2023-09-21T16:42

азербайджан

в мире

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

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БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Сложно ожидать разрешения всех проблем между армянами Карабаха и Азербайджаном за одну встречу, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.Делегация армян Карабаха ранее покинула азербайджанский город Евлах, где проходили переговоры с делегацией Азербайджана. На переговорах обсуждались вопросы реинтеграции карабахских армян. Встреча состоялась на следующий день после договоренностей о прекращении огня в Карабахе."Я считаю, что сегодняшние переговоры в Евлахе - это первая из многих встреч. Не стоит ожидать, что все проблемы между армянами Карабаха и Азербайджаном удастся разрешить за одну встречу", - сказал Амирбеков в эфире телеканала Sky News Arabia. Его ответы переводили на арабский язык.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

нагорный карабах

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Кирилл Волков

азербайджан, в мире, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах