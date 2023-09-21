https://ria.ru/20230921/karabakh-1897758880.html
В Баку призвали не ждать мгновенного решения вопросов с армянами Карабаха
В Баку призвали не ждать мгновенного решения вопросов с армянами Карабаха - РИА Новости, 21.09.2023
В Баку призвали не ждать мгновенного решения вопросов с армянами Карабаха
Сложно ожидать разрешения всех проблем между армянами Карабаха и Азербайджаном за одну встречу, заявил представитель президента Азербайджана по особым... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T13:18
2023-09-21T13:18
2023-09-21T16:42
азербайджан
в мире
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897821249_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_cdaf215ac517f5a465b516f25f93c62f.jpg
БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Сложно ожидать разрешения всех проблем между армянами Карабаха и Азербайджаном за одну встречу, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.Делегация армян Карабаха ранее покинула азербайджанский город Евлах, где проходили переговоры с делегацией Азербайджана. На переговорах обсуждались вопросы реинтеграции карабахских армян. Встреча состоялась на следующий день после договоренностей о прекращении огня в Карабахе."Я считаю, что сегодняшние переговоры в Евлахе - это первая из многих встреч. Не стоит ожидать, что все проблемы между армянами Карабаха и Азербайджаном удастся разрешить за одну встречу", - сказал Амирбеков в эфире телеканала Sky News Arabia. Его ответы переводили на арабский язык.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
азербайджан
нагорный карабах
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897821249_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_8751a9cc51dcf85df0c2aba27b3bead9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, в мире, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах
Азербайджан, В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах
В Баку призвали не ждать мгновенного решения вопросов с армянами Карабаха
Амирбеков: за одну встречу в Евлахе все проблемы армян Карабаха не решить
БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Сложно ожидать разрешения всех проблем между армянами Карабаха и Азербайджаном за одну встречу, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
Делегация армян Карабаха ранее покинула азербайджанский город Евлах, где проходили переговоры с делегацией Азербайджана. На переговорах обсуждались вопросы реинтеграции карабахских армян. Встреча состоялась на следующий день после договоренностей о прекращении огня в Карабахе.
"Я считаю, что сегодняшние переговоры в Евлахе - это первая из многих встреч. Не стоит ожидать, что все проблемы между армянами Карабаха и Азербайджаном удастся разрешить за одну встречу", - сказал Амирбеков в эфире телеканала Sky News Arabia. Его ответы переводили на арабский язык.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване
назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями