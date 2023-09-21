https://ria.ru/20230921/karabakh-1897755938.html

Делегации не планируют проводить пресс-конференцию после встречи в Евлахе

Делегации не планируют проводить пресс-конференцию после встречи в Евлахе - РИА Новости, 21.09.2023

Делегации не планируют проводить пресс-конференцию после встречи в Евлахе

Пресс-конференции после переговоров делегаций Азербайджана и армян Карабаха не будет, сообщает телеканал Baku TV. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T13:09

2023-09-21T13:09

2023-09-21T16:44

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

нагорный карабах

в мире

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БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Пресс-конференции после переговоров делегаций Азербайджана и армян Карабаха не будет, сообщает телеканал Baku TV.Делегация армян Карабаха ранее покинула азербайджанский город Евлах, где проходили переговоры с делегацией Азербайджана. На переговорах обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян.Встреча состоялась на следующий день после договоренностей о прекращении огня в Карабахе."Армянские представители покинули здание мэрии Евлаха, где проходили переговоры, пресс-конференции не будет. Возможно, будет опубликован пресс-релиз по итогам переговоров", - передает телеканал.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, нагорный карабах, в мире