https://ria.ru/20230921/karabakh-1897715411.html

Алиев и Эрдоган обсудили завершение военной операции Баку в Карабахе

Алиев и Эрдоган обсудили завершение военной операции Баку в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023

Алиев и Эрдоган обсудили завершение военной операции Баку в Карабахе

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган обменялись мнениями по телефону о завершении азербайджанской военной операции в Карабахе, сообщила РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:43

2023-09-21T10:43

2023-09-21T10:52

в мире

азербайджан

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

турция

реджеп тайип эрдоган

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БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган обменялись мнениями по телефону о завершении азербайджанской военной операции в Карабахе, сообщила на сайте пресс-служба азербайджанского лидера. "В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера и о том, что незаконные вооруженные формирования, находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана, должны сложить оружие и разоружиться", - говорится в сообщении. Уточняется, что главы государств подчеркнули, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом. "Президенты Азербайджана и Турции обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе о будущих контактах и перспективах стратегических союзнических связей", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897651922.html

азербайджан

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в мире, азербайджан, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе, турция, реджеп тайип эрдоган