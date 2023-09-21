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Алиев и Эрдоган обсудили завершение военной операции Баку в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
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10:43 21.09.2023 (обновлено: 10:52 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897715411.html
Алиев и Эрдоган обсудили завершение военной операции Баку в Карабахе
Алиев и Эрдоган обсудили завершение военной операции Баку в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
Алиев и Эрдоган обсудили завершение военной операции Баку в Карабахе
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган обменялись мнениями по телефону о завершении азербайджанской военной операции в Карабахе, сообщила РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:43
2023-09-21T10:52
в мире
азербайджан
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
турция
реджеп тайип эрдоган
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БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган обменялись мнениями по телефону о завершении азербайджанской военной операции в Карабахе, сообщила на сайте пресс-служба азербайджанского лидера. "В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера и о том, что незаконные вооруженные формирования, находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана, должны сложить оружие и разоружиться", - говорится в сообщении. Уточняется, что главы государств подчеркнули, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом. "Президенты Азербайджана и Турции обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе о будущих контактах и перспективах стратегических союзнических связей", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897651922.html
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в мире, азербайджан, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Алиев и Эрдоган обсудили завершение военной операции Баку в Карабахе

Алиев и Эрдоган обсудили по телефону завершение военной операции Баку в Карабахе

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган обменялись мнениями по телефону о завершении азербайджанской военной операции в Карабахе, сообщила на сайте пресс-служба азербайджанского лидера.
«
"В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера и о том, что незаконные вооруженные формирования, находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана, должны сложить оружие и разоружиться", - говорится в сообщении.
Уточняется, что главы государств подчеркнули, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом. "Президенты Азербайджана и Турции обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе о будущих контактах и перспективах стратегических союзнических связей", - отмечается в сообщении.
Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Алиев заявил, что Азербайджан пошел бы до конца в операции в Карабахе
20 сентября, 20:35
 
В миреАзербайджанИльхам АлиевСитуация в Нагорном КарабахеТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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