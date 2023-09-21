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Источник: в ЕС обсуждали варианты ответа на действия Баку в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
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10:06 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897708895.html
Источник: в ЕС обсуждали варианты ответа на действия Баку в Карабахе
Источник: в ЕС обсуждали варианты ответа на действия Баку в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
Источник: в ЕС обсуждали варианты ответа на действия Баку в Карабахе
В Евросоюзе обсуждались "варианты ответа" на "неприемлемые средства", которые Азербайджан использовал в отношении Нагорного Карабаха, заявил в разговоре с... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:06
2023-09-21T10:06
в мире
азербайджан
нагорный карабах
шарль мишель
евросоюз
ситуация в нагорном карабахе
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В Евросоюзе обсуждались "варианты ответа" на "неприемлемые средства", которые Азербайджан использовал в отношении Нагорного Карабаха, заявил в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава Евросовета Шарль Мишель, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Телефонный разговор Мишеля с Алиевым состоялся накануне, однако подробности беседы пресс-служба главы Евросовета не распространяла. "Президент Мишель выразил глубокое разочарование сложившейся ситуацией. Ситуация очень сложная, есть негативный резонанс на международном уровне, включая ЕС, где утром (20 сентября) состоялись дискуссии по различным вариантам ответа. Средства, использованные Баку, просто неприемлемы", - сообщил источник. Глава Евросовета также указал на важность участия международного сообщества в обеспечении безопасности этнических армян Карабаха. "Президент Мишель также заявил о важности сконцентрироваться сейчас на гуманитарной ситуации. Азербайджан должен обеспечить уважение и будущее этнических армян в Азербайджане. Роль международного сообщества необходима для обеспечения безопасности", - сообщил европейский источник. По его словам, глава Евросовета также призвал Алиева сыграть личную роль, подтвердив "полное уважение граждан, а также международного права". Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. В среду Минобороны РФ сообщило, что при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в Карабахе, длившихся сутки. Ожидается, что на организованной по инициативе администрации президента Азербайджана встрече представителей армянского населения Карабаха с представителями Азербайджана в городе Евлах в 100 километрах от Ханкенди (Степанакерта) будут обсуждаться вопросы реинтеграции на основе конституции и законов Азербайджанской Республики.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897651922.html
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, шарль мишель, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Шарль Мишель, Евросоюз, Ситуация в Нагорном Карабахе
Источник: в ЕС обсуждали варианты ответа на действия Баку в Карабахе

В ЕС обсуждали варианты ответа на действия Азербайджана в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В Евросоюзе обсуждались "варианты ответа" на "неприемлемые средства", которые Азербайджан использовал в отношении Нагорного Карабаха, заявил в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава Евросовета Шарль Мишель, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Телефонный разговор Мишеля с Алиевым состоялся накануне, однако подробности беседы пресс-служба главы Евросовета не распространяла.
Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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20 сентября, 20:35
«
"Президент Мишель выразил глубокое разочарование сложившейся ситуацией. Ситуация очень сложная, есть негативный резонанс на международном уровне, включая ЕС, где утром (20 сентября) состоялись дискуссии по различным вариантам ответа. Средства, использованные Баку, просто неприемлемы", - сообщил источник.
Глава Евросовета также указал на важность участия международного сообщества в обеспечении безопасности этнических армян Карабаха. "Президент Мишель также заявил о важности сконцентрироваться сейчас на гуманитарной ситуации. Азербайджан должен обеспечить уважение и будущее этнических армян в Азербайджане. Роль международного сообщества необходима для обеспечения безопасности", - сообщил европейский источник.
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10 сентября, 12:14
По его словам, глава Евросовета также призвал Алиева сыграть личную роль, подтвердив "полное уважение граждан, а также международного права".
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
В среду Минобороны РФ сообщило, что при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в Карабахе, длившихся сутки. Ожидается, что на организованной по инициативе администрации президента Азербайджана встрече представителей армянского населения Карабаха с представителями Азербайджана в городе Евлах в 100 километрах от Ханкенди (Степанакерта) будут обсуждаться вопросы реинтеграции на основе конституции и законов Азербайджанской Республики.
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В миреАзербайджанНагорный КарабахШарль МишельЕвросоюзСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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