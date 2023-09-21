https://ria.ru/20230921/karabakh-1897708895.html

Источник: в ЕС обсуждали варианты ответа на действия Баку в Карабахе

Источник: в ЕС обсуждали варианты ответа на действия Баку в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023

Источник: в ЕС обсуждали варианты ответа на действия Баку в Карабахе

В Евросоюзе обсуждались "варианты ответа" на "неприемлемые средства", которые Азербайджан использовал в отношении Нагорного Карабаха, заявил в разговоре с... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:06

2023-09-21T10:06

2023-09-21T10:06

в мире

азербайджан

нагорный карабах

шарль мишель

евросоюз

ситуация в нагорном карабахе

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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В Евросоюзе обсуждались "варианты ответа" на "неприемлемые средства", которые Азербайджан использовал в отношении Нагорного Карабаха, заявил в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава Евросовета Шарль Мишель, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Телефонный разговор Мишеля с Алиевым состоялся накануне, однако подробности беседы пресс-служба главы Евросовета не распространяла. "Президент Мишель выразил глубокое разочарование сложившейся ситуацией. Ситуация очень сложная, есть негативный резонанс на международном уровне, включая ЕС, где утром (20 сентября) состоялись дискуссии по различным вариантам ответа. Средства, использованные Баку, просто неприемлемы", - сообщил источник. Глава Евросовета также указал на важность участия международного сообщества в обеспечении безопасности этнических армян Карабаха. "Президент Мишель также заявил о важности сконцентрироваться сейчас на гуманитарной ситуации. Азербайджан должен обеспечить уважение и будущее этнических армян в Азербайджане. Роль международного сообщества необходима для обеспечения безопасности", - сообщил европейский источник. По его словам, глава Евросовета также призвал Алиева сыграть личную роль, подтвердив "полное уважение граждан, а также международного права". Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. В среду Минобороны РФ сообщило, что при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в Карабахе, длившихся сутки. Ожидается, что на организованной по инициативе администрации президента Азербайджана встрече представителей армянского населения Карабаха с представителями Азербайджана в городе Евлах в 100 километрах от Ханкенди (Степанакерта) будут обсуждаться вопросы реинтеграции на основе конституции и законов Азербайджанской Республики.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897651922.html

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897531019.html

азербайджан

нагорный карабах

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в мире, азербайджан, нагорный карабах, шарль мишель, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе