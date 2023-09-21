https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями

Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями - РИА Новости, 21.09.2023

Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями

В Карабахе погибли российские миротворцы — Баку принес соболезнования, а Ереван молчит, но это уже непринципиально. Потому что наши попали под обстрел,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T08:00

2023-09-21T08:00

2023-09-21T08:07

армения

азербайджан

россия

снг

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ситуация в нагорном карабахе

одкб

аналитика

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В Карабахе погибли российские миротворцы — Баку принес соболезнования, а Ереван молчит, но это уже непринципиально. Потому что наши попали под обстрел, возвращаясь после эвакуации беженцев — то есть русские ценой своей жизни спасли людей от гибели. И не только мирных граждан — как и три года назад, во время карабахской войны 2020-го, Россия спасла от уничтожения тысячи армянских военных.Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что длительная, кровавая и трагичная история непризнанной Нагорно-Карабахской республики приходит к своему закономерному финалу — армяне Карабаха капитулировали перед Баку.Закономерному — потому что именно к такому финалу вели все действия и заявления армянского руководства.И в результате "операции по восстановлению конституционного порядка", она же "ограниченная антитеррористическая операция", которую проводит Азербайджан, вооруженные силы карабахских армян понесли серьезные потери и была достигнута договоренность о перемирии и проведении официальных переговоров о будущем этой многострадальной территории, а именно — о реинтеграции Карабаха в систему власти Азербайджана.Ключевую роль в снижении напряженности, прекращении кровопролития и защите гражданского населения сыграли российские миротворцы. В частности, прямо сейчас в базовом центре миротворцев в районе аэродрома Степанакерта, где расположен медицинский отряд миротворцев, собралось более 2260 гражданских лиц, из которых 1049 детей. Наши солдаты делают все, в том числе ценой своей жизни, чтобы обеспечить их безопасность, и в адрес военных и властей Азербайджана направлены ноты, согласно которым Россия ожидает и твердо надеется, что Баку обеспечит соблюдение норм гуманитарного права для гражданских лиц.В рамках четко срежиссированных "протестов" в Ереване перед российским посольством неоднократно звучали обвинения России в том, что она не защитила Карабах, предала Армению, разорвала многовековые братские узы и вообще продалась Алиеву и Эрдогану.Сложно и, наверное, не нужно ничего объяснять данным людям, но для не совсем посвященных озвучим несколько важных моментов.В октябре 2022-го в Праге прошел саммит под эгидой Евросоюза, на котором Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации СНГ от 1991 года. Иными словами, обе страны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в границах бывших советских республик, а в рамках границ бывших советских республик Нагорный Карабах был частью Азербайджанской ССР. И на этом саммите не Путин, а Пашинян подтвердил, что Нагорный Карабах — это территория Азербайджана.Идем далее.В мае 2023-го в Брюсселе состоялся еще один саммит под эгидой Евросоюза, где этот вопрос обсуждался повторно, и опять принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану была зафиксирована обеими странами и их лидерами.С любой точки зрения (включая юридическую) получается, что фактически с благословения нынешнего руководства Армении Азербайджан действует на своей территории и решает свои внутренние вопросы.А в чем суть присутствия российских миротворцев в Карабахе и российских военных на базе в городе Гюмри в Армении, которые сейчас некоторые силы в Ереване (и не только) пытаются обвинить в непрепятствовании Азербайджану в жестком наведении конституционного порядка на своей территории?Напомним, что в рамках изначального трехстороннего соглашения статус российских миротворцев определялся как наблюдательный и они следили за соблюдением сторонами перемирия. Тем не менее после фактического признания Пашиняном Нагорного Карабаха территорией Азербайджана их статус стал неопределенным, а следовательно — и ответственность. Требовать от российских миротворцев невозможного — это не просто глупость, а стопроцентная провокация.Российская военная база в Гюмри выполняет вообще другие функции. По соглашению России и Армении она призвана защищать непосредственно территорию этой республики, и ничто за пределами официальной территории Армении в зону ее ответственности не входит и входить не может. Таким же образом ситуация с Нагорным Карабахом никак не может касаться введения обязательств ОДКБ, к которым апеллировало руководство Армении. На территорию Армении никто не нападал и на ее территориальную целостность не покушался, соответственно, все разговоры о "бездействии" или "профанации" ОДКБ сами являются сознательной профанацией.Особо следует отметить вектор по ускоряющемуся дистанцированию от России со стороны нынешнего руководства Армении и налаживанию крепкой дружбы с США, НАТО и Евросоюзом: достаточно вспомнить совместные учения с Пентагоном на территории Армении (закончившиеся в день начала азербайджанской операции) при отказе от учений в рамках ОДКБ и поездку жены Пашиняна на некий саммит в Киев с гуманитарной помощью.Есть вероятность, что к фактической сдаче Карабаха Пашиняна побудили его новые лучшие друзья, и будет логично и правильно адресовать все вопросы им, а не России, которая все эти годы действовала в рамках своего мандата, выполняла и перевыполняла свои союзнические обязательства.Но камни разбросаны, а собирать их придется следующим поколениям карабахских армян, многие из которых уже никогда не увидят землю своих предков. Мы сочувствуем их трагедии, которая напоминает нам, что можно в одночасье разрушить то, что многие века создавали твои предки.Это урок для многих, в том числе для тех, кто любит сидеть на нескольких стульях сразу, забывая, что акробатам место — в цирке.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230920/karabakh-1897624302.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897516984.html

https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894530967.html

https://ria.ru/20230920/armeniya-1897422880.html

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армения, азербайджан, россия, снг, оон, ситуация в нагорном карабахе, одкб, аналитика