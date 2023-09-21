https://ria.ru/20230921/kadry-1897826095.html

Песков рассказал о работе над модернизацией системы подготовки кадров

Песков рассказал о работе над модернизацией системы подготовки кадров - РИА Новости, 21.09.2023

Песков рассказал о работе над модернизацией системы подготовки кадров

Серьезная работа идет в РФ по модернизации системы подготовки кадров в РФ, результаты уже есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:47

2023-09-21T16:47

2023-09-21T16:47

россия

дмитрий песков

политика

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Серьезная работа идет в РФ по модернизации системы подготовки кадров в РФ, результаты уже есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Задействовано много ведомств, ведется очень серьезная работа, уже есть определенные результаты", - сказал Песков. Он отметил, что нужно направлять молодых людей в отрасли, которые позволят зарабатывать, а государство сможет получать трудовые ресурсы в перспективных отраслях. "Это одна из самых актуальных тем сейчас в эпоху той трансформации, технологической трансформации — конечно, налаживание, перестраивание системы образования и адаптация ее под нужды рынка труда, в сочетании с уровнем безработицы. Сейчас он рекордно низкий, но он не должен привести к тому, что у нас начинается нехватка в ИТ-отраслях", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20230822/kadry-1891582637.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, политика