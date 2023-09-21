https://ria.ru/20230921/kadry-1897826095.html
Песков рассказал о работе над модернизацией системы подготовки кадров
Песков рассказал о работе над модернизацией системы подготовки кадров - РИА Новости, 21.09.2023
Песков рассказал о работе над модернизацией системы подготовки кадров
Серьезная работа идет в РФ по модернизации системы подготовки кадров в РФ, результаты уже есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:47
2023-09-21T16:47
2023-09-21T16:47
россия
дмитрий песков
политика
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Серьезная работа идет в РФ по модернизации системы подготовки кадров в РФ, результаты уже есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Задействовано много ведомств, ведется очень серьезная работа, уже есть определенные результаты", - сказал Песков. Он отметил, что нужно направлять молодых людей в отрасли, которые позволят зарабатывать, а государство сможет получать трудовые ресурсы в перспективных отраслях. "Это одна из самых актуальных тем сейчас в эпоху той трансформации, технологической трансформации — конечно, налаживание, перестраивание системы образования и адаптация ее под нужды рынка труда, в сочетании с уровнем безработицы. Сейчас он рекордно низкий, но он не должен привести к тому, что у нас начинается нехватка в ИТ-отраслях", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20230822/kadry-1891582637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков рассказал о работе над модернизацией системы подготовки кадров
Песков: модернизация системы подготовки кадров уже дает определенные результаты
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Серьезная работа идет в РФ по модернизации системы подготовки кадров в РФ, результаты уже есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Задействовано много ведомств, ведется очень серьезная работа, уже есть определенные результаты", - сказал Песков.
Он отметил, что нужно направлять молодых людей в отрасли, которые позволят зарабатывать, а государство сможет получать трудовые ресурсы в перспективных отраслях. "Это одна из самых актуальных тем сейчас в эпоху той трансформации, технологической трансформации — конечно, налаживание, перестраивание системы образования и адаптация ее под нужды рынка труда, в сочетании с уровнем безработицы. Сейчас он рекордно низкий, но он не должен привести к тому, что у нас начинается нехватка в ИТ-отраслях", - подчеркнул Песков.
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